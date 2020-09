Hinchas de Nacional abren una cuenta para traer a Cavani que fue ofrecido a Real Madrid

Un grupo de hinchas de Nacional decidió abrir una cuenta para juntar fondos que permitan que Edinson Cavani llegue a los tricolores. ¿Imposible? "Los sueños están hechos para pelear por ellos", dijo uno de los impulsores de la idea, Ignacio Pou.

La movida no fue llevada a directiva y no pasa por la dirigencia que encabeza José Decurnex que en marzo de este año reveló a Referí que tiempo atrás había sondeado al jugador para saber sobre su futuro dado que el 30 de junio vencía contrato con Paris Saint-Germain.

"Esto no pasó por directiva, no consultamos al club para hacer la movida porque sabemos que el club no la va a apoyar por razones lógicas, esto va por otro lado, va por un grupo muy grande de socios, hincahs, exdirigentes, socios vitalicios, exintegrantes de comisiones y gente que conoce muy bien la interna de Nacional y que tenemos el deseo de hacer una fuerza para que Cavani pueda venir a Nacional y esta fue la forma en que pensamos implementarlo", dijo Pou a Tirando Paredes que se emite por AM 1010.

Desde el 30 de junio, Cavani está oficialmente sin equipo. Boca Juniors, São Paulo, Gremio, Inter de Miami, Benfica, Newcastle, Atlético de Madrid y Manchester United fueron algunos de los equipos que estuvieron tras sus pasos. Solo Benfica fue el que más se aproximó. Pero el jugador sigue sin arreglar y a escasos días del inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 anda sin equipo.

"Es un partido muy difícil en lo económico porque competimos con campeones de la billetera, pero nosotros apostamos a que jugador está sin equipo, para que reposicione su carrera, esté cerca de la selección, es hincha del club como ya lo ha dicho públicamente y apelamos a eso", agregó Pou.

El hincha de Nacional dejó en claro que todo lo recaudado se destinará a intentar contratar a Cavani. Y que en caso de que no cristalice una operación harto complicada para lo que es la economía del club y del fútbol uruguayo el dinero irá a parar al presidente de Nacional o a una cuenta bancaria del club para que la institución le dé el destino que entienda que corresponde.

"Esto es algo totalmente transparente", afirmó. "Somos más de 200 hinchas en esta movida, el martes se abre la cuenta en RedPagos y el miércoles en Abitab. Desde las filiales de todo el mundo ya han estado en contacto con nosotros porque quieren colaborar. No tenemos idea a cuánto podremos llegar", concluyó Pou.

Sigue sonando

Mientras, el nombre de Cavani sigue sonando en clubes importantes de Europa. Marca informó este lunes que el jugador fue ofrecido a Real Madrid.

A pesar de que varios medios españoles dieron como acordada la llegada de Luis Suárez a Atlético de Madrid, la carta del Matador, de 33 años, para el equipo de Diego Simeone sigue debajo de la manga.

"Competimos contra los reyes de la billetera, pero para algo están los sueños", dijo Pou. Mientras, el entorno de Cavani, con Walter Guglielmone a la cabeza, sigue barajando opciones para el jugador del que lo poco que se sabe es que quiere mantenerse en un mercado y equipo lo más competitivo posible para intentar llegar al Mundial de Catar 2022.

El jugador saludó este lunes a su pareja, Jocelyn Burgardt, en sus redes sociales.