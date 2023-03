Ignacio Ruglio se reunió con Ignacio Alonso: ¿qué hicieron y de qué hablaron?

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio contó este domingo en la previa del partido de su equipo ante Montevideo City Torque, por la sexta fecha del Torneo Apertura, que el sábado en horas de la mañana se reunió con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, en el primer encuentro entre las partes tras la reelección de este último como mandatario de la AUF.

"Nos reunimos el sábado de mañana acá en el Campeón del Siglo, recorrimos las 24 hectáreas de la ciudad deportiva. Él había escuchado que era grande, son 1.250 metros cuadrados para la casa de juveniles, ya tenemos ocho canchas sembradas y con sistema de riego, y seguimos creciendo. Se fue impresionado, estas cosas nos pueden acercar a que el Mundial 2030 pueda ser una de estas sedes, porque nos solo se precisan los estadios sino también la infraestructura alrededor", dijo Ruglio en improvisada conferencia de prensa en el Campeón del Siglo.

"Hablamos dos horas, hicimos un repaso de la campaña electoral, de lo que prometió, lo que aspiramos, su voluntad de que Peñarol integre el ejecutivo. No definimos nada, solo escuchamos lo que piensa cada uno, que problemas tiene uno, cuántas promesas hizo y cómo las puede cumplir y qué aspiraciones tiene Peñarol. Nos tomamos unos días para ver cómo desanudamos los temas", indicó Ruglio.

Consultado sobre si el representante del fútbol profesional, cargo que desempeñó Jorge Casales en el primer ciclo de Alonso, es el único lugar que le puede quedar a Peñarol ahora para integrar el ejecutivo de la AUF: "No es el único que le queda. Las SAD pueden tener una mujer por ejemplo. No hay nadie que esté nominado, la plancha de siete nombres se tiene que votar. Alonso tiene que hacer un ajedrez de las promesas que hizo. Peñarol tiene que ingresar para nosotros y él tomará las resoluciones. La plancha la deben votar dos tercios, se vota independiente, no se votan los siete nombres, el que tiene q empezar a resolver es él".

Diego Battiste

Ignacio Alonso, presidente de la AUF

Sin que se lo consultaran, Ruglio disparó nuevamente contra el arbitraje del fútbol uruguayo insistiendo en su discurso de que los árbitros favoreces exclusivamente a Nacional y perjudican sistemáticamente a Peñarol y a los cuadros que enfrentan a los tricolores: "El mensaje para nosotros es que pueden hacer cualquier cosa y no pasa nada. En este campeonato tendríamos que tener puntaje perfecto, pero fuimos a la cancha de Defensor y Homenchenko dice que le toca el muslo, no hay ninguna imagen que muestre que la pelota le pegó en la mano, a todos los árbitros que llamé me dijeron que si le hubiese tocado la mano estaba retirando la mano, que la pelota no va a ningún jugador de Defensor y al único que iba estaba en offside, entonces no había ninguna interpretación que llevara a cobrar penal, pero igual lo cobraron. Ayer si arrancaban perdiendo la fecha (NdeR: Nacional le ganó 3-1 a Boston River) capaz ya estábamos a una distancia más grande. Sus decisiones repercuten directamente sobre los puntos de los campeonatos y es lo que nos venimos quejando hace mucho tiempo; es muy malo para el fútbol no solo para Peñarol. El cuadro que tuvo la mala fortuna de sufrir ese arbitraje, es un cuadro SAD y están recontracalientes, no es una cuestión de Peñarol, el fútbol todo repudió lo que pasó y por el bien del fútbol uruguayo van a tener que tomar medidas que sean ejemplarizantes", dijo Ruglio.

En el partido, Nacional tuvo a favor un penal muy dudoso cometido sobre el golero Santiago Silva sobre Alfonso Trezza.

"Voy un paso más cortito: hasta el voto de los árbitros está mal en la elección del ejecutivo. Cuando un árbitro Conmebol se equivoca, Domínguez lo sanciona porque es el organismo superior. ¿Cómo Alonso va a tener la potestad de sancionar a los árbitros si los árbitros le dieron el voto para que llegue a los dos tercios?", dijo Ruglio sobre el hecho de que los árbitros votan en el Congreso según el Estatuto que aprobó la AUF siguiendo el modelo de FIFA. "Está mal conformado todo lo que hicieron después de la intervención. Hay que rever todo lo que se hizo. No es que Peñarol esté contra todo, es que resulta injusto que se ganen puntos de forma no justa", concluyó.