IM obligará a que chimeneas tengan dos metros desde la azotea: ¿a quiénes afecta y cuánto cuesta la obra?

Hay asado en el salón comunal del edificio y los vecinos más cercanos lo padecen. No por el ruido, sino en este caso por el humo y las cenizas que desprende la chimenea, y que ascienden a los apartamentos más próximos. Este ejemplo genérico constituye una de las "varias denuncias" que comenzó a procesar la Defensoría de Vecinos y Vecinas, hasta que en 2019 pidió a la Intendencia de Montevideo (IM) regular la situación.

"No es un tema de todos los días, pero recibimos varias quejas de complejos de apartamentos. En algún caso fueron de personas con predios linderos a parrilladas y clubes deportivos con parrillas en el fondo", contó a El Observador la titular de la Defensoría, María Elena Laurnaga. Su antecesora Ana Agostino fue quien firmó la solicitud al exintendente Christian Di Candia para sumar al Digesto Departamental condiciones claras para la construcción.

Dos años y medio después, la Junta Departamental aprobó la nueva reglamentación, que establece que a partir de ahora todas las chimeneas deberán sobrepasar los dos metros sobre el nivel de la azotea. Ya en junio la administración de Carolina Cosse había remitido el proyecto de decreto a los ediles, tras un informe técnico elaborado por distintas reparticiones de la comuna con competencias en las edificaciones.

La nueva disposición apunta a los ductos y chimeneas de ventilación de humos de parrilleros, hornos y estufas a leña de uso doméstico. La recomendación de la Defensoría de 2019, a la que accedió El Observador, detallaba que una inadecuada altura de estas estructuras tiene como perjuicios las afecciones respiratorias por la calidad del aire, las afectaciones al uso de azoteas, la obstrucción de medios de iluminación y la invasión de ductos de inmuebles vecinos.

El organismo expuso en aquella fecha que "frente a la ausencia de norma en estos casos, eventualmente se toman como referencia los artículos sobre ductos de ventilación sanitaria del Digesto Departamental, lo que de todas formas no da respuesta efectiva a las problemáticas denunciadas". Pidió para ello reglas "específicas".

Albañiles estimaron presupuestos que van de los $3500 a los $14 mil según distintos elementos

El grupo de trabajo de la comuna que elaboró el proyecto de decreto halló que "la mayor concentración de partículas se da a una distancia mayor a 15 metros", al tiempo que "la altura de la chimenea mejora la dispersión y por lo tanto la relación con el receptor cercano". Fue así que propuso la medida de dos metros mínimos sobre la azotea. Desde la comuna indicaron a El Observador que la medida surge de un modelado realizado por un laboratorio de calidad ambiental que arrojó que esa es la altura que brindaría una "calidad aceptable de aire".

La IM señaló que hay "múltiples factores" que inciden en el "comportamiento de las emisiones": el tipo de estufa, el combustible utilizado, el viento y otras condiciones meteorológicas, la existencia de barreras físicas como paredes o árboles y la altura del ducto, entre otros.

Con el mínimo sugerido, en cambio, el gobierno departamental determinó que "no se generarían inconvenientes significativos" –con la referencia de los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)–, con la excepción de "algunos días del año donde las condiciones meteorológicas son particularmente adversas y el uso de las estufas es muy intenso", como por ejemplo en los días invernales.

La nueva reglamentación aclara que en caso de constatar perjuicios a vecinos, aún cuando se estuviera cumpliendo con la normativa, la IM podrá solicitar al propietario que realice los ajustes necesarios con el fin de reducir lo más posible las molestias. "Ello podrá implicar la colocación de filtros, la modificación de la forma, altura, ubicación de chimeneas, entre otros”, desarrolla el decreto.

Desde la IM señalaron a El Observador que la norma se aplica "para los casos a futuro una vez promulgada", por lo que no es retroactiva. No obstante, si llegara a haber una queja por problemas de convivencia por el caso de un parrillero, la comuna sí podrá intimar al propietario a ajustarse al nuevo reglamento.

Hasta ahora no había una normativa específica para la altura de chimeneas de parrilleros, y estufas a leña

Distintos albañiles consultados calcularon que ampliar la altura de una chimenea –en el hipotético caso de que se requiera elevarla un metro adicional– conllevaría entre $ 4 mil y $ 5 mil, incluyendo el jornal, aportes y materiales. Otros presupuestos estimados ascienden a los $ 14 mil, si se incorporan a la obra andamios para trabajar en altura y dos jornales de trabajo.

Consultado por El Observador, Fabián Kopel, director del estudio Kopel/Sánchez, explicó que en lo referido específicamente a estufas de leña y parrilleros no hay una regulación determinada. "Hoy no tiene, y está bien que se reglamente", manifestó el desarrollador, quien aclaró que a la hora de construir "gana siempre la economía como criterio". Kopel indicó, no obstante, que la disposición aprobada en la Junta carece de ciertas aclaraciones, tales como qué es lo que sucede en el caso de los parrilleros de patio, si es que esos también deben elevarse a los dos metros de la azotea de la casa.

Por su parte, el gerente comercial de Kosak Inversiones Inmobiliarias, Guillermo Wajner, consideró en diálogo con El Observador que ajustar la altura de una chimenea es "totalmente marginal en los costos", y "casi irrelevante" cuando se trata de los presupuestos para edificios. "No creo que le mueva la aguja a casi nadie", opinó el empresario.