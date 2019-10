Imparable: los mejores novillos llegan al récord de US$ 4,20 por kilo

Cierra otra semana de récords en el mercado ganadero: los mejores novillos alcanzaron los US$ 4,20 por kilo en cuarta balanza, la vaca especial llegó a US$ 4 y el mercado de reposición alcanza nuevos valores históricos.

En cinco semanas el novillo especial subió 18 centavos de dólar, impulsado por una demanda agresiva que está dispuesta a pagar más por volumen y calidad del ganado. “Es muy difícil marcar una referencia de precios, se negocia lote a lote”, señaló un consignatario. Esta fuerte necesidad de compra, a su vez, redujo la brecha de precios entre ganados especiales y generales. Es corriente lograr US$ 4,15 por lotes buenos.

En el caso de la vaca, cotizan desde US$ 3,90 las más livianas hasta US$ 4 las especiales de más de 230 kilos de carcasa. La vaquillona de punta están en US$ 4,05.

La demanda supera ampliamente la oferta. Los ganados de verdeo aparecen a cuentagotas. Operadores coinciden que saldrán al mercado en mayor volumen a principios de noviembre.

“Las actuales condiciones de mercado son insostenibles para la industria”, dijo otro operador, reflejando la percepción de muchos consignatarios. En general las entradas a planta con casi inmediatas, entre cinco y siete días.

La escasa oferta de ganado gordo y el cierre de alguna planta se reflejaron en la faena total de vacunos, que cayó por cuarta semana consecutiva y se ubicó en 32.394 cabezas al 5 de octubre, consolidándose como la más baja desde la semana cerrada el 20 de julio (con el feriado del 18 de julio). En la comparación interanual la operativa se retrajo 20%, contra una faena de 40.338 vacunos.

La intensa demanda china sigue siendo el motor de las exportaciones locales de carne. En setiembre representó un 71% del total de los envíos y alcanzó un nuevo récord con 27.718 toneladas, el mayor volumen mensual desde que se comenzó la relación comercial en 2006.

Esta preponderancia de China impulsó el precio de exportación, que en la semana cerrada el 5 de octubre promedió US$ 4.124 y en el acumulado anual muestra un valor promedio de US$ 3.775, una variación interanual de 5,7% frente a los US$ 3.571 en igual período de 2018.

Firmeza en ovinos

Continúa la firmeza para los ovinos, con un mercado que semana a semana registra subas. En la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) el cordero liviano subió cinco centavos a US$ 3,88 y el pesado cuatro centavos a US$ 3,90. Los borregos subieron cinco centavos a US$ 3,90, los capones nueve centavos a US$ 3,80 y las ovejas subieron 10 centavos a US$ 3,75.

La reposición en llamas

El mercado de reposición sigue en una impresionante suba, con valores históricos en los remates por pantalla. Esta semana, en Lote 21 los terneros subieron 15 centavos respecto al remate anterior, con una media de US$ 2,63, la mayor en esa pantalla desde marzo de 2013. Las terneras lograron el mayor valor en la historia del consorcio, subieron seis centavos respecto al remate anterior a US$ 2,50.

La vaca de invernada trepó 5,2% hasta US$ 1,83, por encima de los US$ 1,74 promedio de setiembre y marcando un máximo histórico en esta categoría en Lote 21.

La excepcionalidad de este momento se expresa en la valorización de los vientres y muestra que la percepción es de que esto seguirá en el largo plazo. Las condiciones climáticas vienen siendo óptimas para el rebrote y acompañan el buen momento de precios. Las expectativas de los operadores son de que esta firmeza continúe en la medida que los frigoríficos mantengan la avidez por ganado.