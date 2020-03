Importación de carne vacuna tuvo un giro y ahora se compran cortes más caros

Como respuesta a la demanda que tuvo China de carne durante 2019, particularmente en los últimos meses del año, las importaciones de carne vacuna por parte de Uruguay se duplicaron con respecto a 2018.

Según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Uruguay importó 30.122 toneladas de carne bovina durante 2019, el doble que 2018, cuando fueron 14.980 toneladas. El año pasado el consumo de carne importada en Uruguay significó el 22% del total del mercado doméstico, mientras que en 2018 no superó el 10%.

En total en 2019 el consumo local fue de 137.097 toneladas entre diferentes cortes, un 11,5% menos que en el año anterior.

En cuanto a lo importado, la información presentada por INAC mostró que acompañado por la fuerte exportación de los cortes sin hueso, también se notó un cambio en los consumidores uruguayos en sus preferencias a la hora de elegir los cortes de carne vacuna.

En relación a 2014, los cuartos delanteros perdieron su enrome predominancia en estos años frente a los cortes traseros. Hace cinco años del total de lo importado por Uruguay en carne vacuna el 71% correspondió a cortes delanteros (aguja, paleta), mientras que apenas el 13% fue de cortes traseros (vacío, pulpón, colita de cuadril).

En tanto, durante 2019 los cortes de mejor calidad predominaron con un 59% del peso del total de lo importado en un año que fue récord, mientras que los cortes delanteros representaron el 26,5%. La tendencia fue dándose vuelta paulatinamente durante los últimos cinco años, al punto que en lo que va de 2020 la relación es 64% versus 18,19%.

Otros cortes como la carne picada representaron un 12,09% y otras carnes deshuesadas el 2%. La enorme mayoría de lo importado provino desde Brasil, desde donde se adquirieron 27.986 toneladas a un precio promedio de US$ 3.830 la tonelada, totalizando compras por US$ 107 millones. Desde el país norteño provino el 90% de la carne vacuna que entró al país.

En cuanto al precio, fue en aumento en el correr de todo 2019, con una arranque de año en el que la tonelada se ubicaba a un costo de US$ 3.603, mientras que en diciembre llegó a US$ 4.353. En enero de 2020 la tonelada importada tuvo un precio de US$ 4.511 promedio y se compraron 3.229 toneladas, más del doble que en mismo mes del año pasado (1.380 toneladas).

Sin embargo, ante la baja de la demanda china por carne uruguaya en los últimos meses, las autoridades creen que la mayor disponibilildad de carne nacional para el mercado doméstica puede impactar a la baja sobre los volúmenes de importación de carne vacuna.

Por su parte, si se considera la totalidad del mercado doméstico abastecido por industria nacional la carne bovina representó el 49,2% de lo consumido (fue el 52,5% en 2018), mientras que la carne aviar el 22,5% (21% en 2018), la porcina el 17% (16%) y la ovina el 10,6% (9,6%).

La importación de carne porcina fue preponderante durante 2019, aunque lo fue menos que en 2018. Pasó de un peso del 68,94% sobre el total, a uno de 55%. El año pasado se importaron 36.760 toneladas de carne de cerdo, lo que implicó un 1,4% más que lo que entró al país en 2018 (36.235 toneladas). La carne bovina representó el 43,07% del total, mientras que la aviar el 1,7%.

En 2014 la carne de cerdo representó el 92% del total de lo importado, mientras que la bovina fue por 7,44%, que fue acrecentando su peso año a año hasta casi igualar el que tiene la porcina.