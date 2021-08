Impresionante llegada de Mauricio Moreira, hijo del mítico Federico, para ganar en Portugal

As declarações do vencedor da 9ª Etapa da Volta.

Mauricio Moreira venceu no alto da Senhora da Graça e está a 42 segundos do líder na classificação geral.

O uruguaio, da portuguesa Efapel, dedicou a vitória aos colegas de equipa, a quem agradeceu o esforço.#VPSantander21 pic.twitter.com/ukSYGkCZ4r