Incertidumbre por otras subas que dispara la guerra, las de los insumos agrícolas

El conflicto bélico que se desarrolla en Ucrania, dada la invasión de Rusia, genera impactos en los sistemas productivos de Uruguay con base en cultivos que suceden de inmediato o se proyectan a corto y mediano plazo, algunos positivos y otros adversos, situación que tiene expectantes y preocupados a todos los involucrados en la operativa.

No solamente se ajustan los precios de varios commodities al alza, también los de varios insumos clave para la producción de granos con diversos destinos y de alimentos para los rodeos ganaderos, como las pasturas. Son subas que se han dado o se perfilan en agroquímicos, fertilizantes y semillas. Los valores de esos productos ya estaban moviéndose al alza y eso se acentuó desde mediados de la semana pasada.

Por un lado, el aprovechamiento de los buenos precios por los granos no será abarcativo a la totalidad de los agricultores ni de la cosecha. A la vez, el peso negativo de un mayor costo derivado del incremento de los precios de algunos insumos será mayor para quienes aún no se han aprovisionado con los mismos. Y se estima que eso le sucede a la mayoría, dado el momento del año en el que estamos.

En una firma importadora se tomó al cierre de la semana la decisión de dejar en pausa las gestiones comerciales de compra y venta de esos insumos, de modo de aguardar a que concluya el feriado de Carnaval y ver cómo se va reacomodando el mercado.

Se entiende que existe, más allá de los movimientos de precios que puedan parecer razonables, alguna actitud especulativa y por lo tanto señalan que no es un buen momento para cerrar acuerdos.

Como rápido, se indicó, sobre fines de esta nueva semana se podría tomar alguna decisión que incida en los stocks, las colocaciones y los precios a tomar y a trasladar.

Un productor consultado por El Observador sobre el cierre de la semana señaló que apenas Rusia encaminó la invasión de Ucrania se habló rápidamente de una suba real en el precio de la soja, que se ubica en valores récord (el precio en algunas referencias de futuros supera los emblemáticos US$ 650 por tonelada), también para el trigo, que está encima de los US$ 300 por tonelada, pero no se habló tanto de una disparada en los valores de materias primas para desarrollar labores agrícolas.

Esta reacción inmediata, tanto el aumento de los precios de varios productos como de los insumos para elaborarlos, es un problema no exclusivo de Uruguay ni de la región, afecta a la enorme mayoría de los países agroexportadores.

"Una guerra nunca sirve"

Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la Asociación Rural de Soriano (ARS), lo primero que dijo fue que un escenario de guerra “es algo muy no deseado, algo que nunca queremos, algo que no debe suceder, sirva o no para los precios, una guerra nunca sirve, nunca es buena cosa”.

Pero, si sucede, como ahora, es un nuevo jugador en los mercados que establece un marco de alta volatilidad que “no sirve”. Al país, a los productores, lo que le sirve es un escenario “con reglas claras y estables”, complementó.

Sobre el aprovechamiento de precios mejores, mencionó que en el caso del trigo falta mucho para la siembra y para que el productor tenga un precio real de referencia al que empezar a colocar parte de su futura producción.

En el rubro soja, advirtió que mucha gente ya vendió bastante por adelantado, como suele suceder, sobre todo cuando el valor pasó de los US$ 500, un precio considerado como muy atractivo. Por lo tanto, habrá que ver cuánto rinde el cultivo para ver qué cantida adicional a lo ya comercializado se puede colocar a los valores actuales, que son claramente superiores.

Rodríguez, sobre los costos de los insumos para producir, dijo que es obvio que en un escenario como el de estos días se van a incrementar, y no solo el de los insumos citados que están muy relacionados con la suba del petróleo, también subirá el combustible que moviliza a la maquinaria, herramientas y vehículos productivos.

Juan Samuelle

Llenado de tanques con semillas para la siembra.

Incertidumbre

Felipe Foglino, agrónomo y asesor privado de empresas agrícolas, destacó que la palabra que mejor define lo que se vive en el mercado es “incertidumbre”.

Quien hoy quiera adquirir esos insumos los va a encontrar en plaza, pero cada semana que pasa el precio aumenta, informó.

“Hay subas semanales en esos insumos”, indicó. Y añadió que “la incertidumbre es enorme”, aludiendo a que una eventual extensión del conflicto seguramente incidirá en el flujo de llegada de los productos que empresas uruguayas importan desde Rusia.

A la dificultad de comprar se le añaden los prolemas logísticos que se han estado expresando en el contexto internacional para el traslado de mercaderías.

Foglino dijo que la incertidumbre existe en un momento clave del año, cuando está cerca el inicio de la cosecha de los cultivos de verano, que tras las últimas lluvias puede ser positiva en calidad, volumen y precios, lo que en un escenario normal ambienta un crecimiento de área para la siguiente campaña de invierno, algo que puede estar en duda en caso que no se dispongan de los insumos necesarios.

Hay muchas empresas, de distinto porte, cooperativas también, que con buenos ingresos por los precios al alza de los granos a la vez que vayan vendiendo querrán ir cerrando compras de insumos y eso es otro factor que estará incidiendo en el mercado.

Rodríguez, finalmente, apuntó que el deseo es que la suba de precios se pueda aprovechar del mejor modo posible y que el alza en los valores de los insumos incida negativamente lo menos que se pueda, de modo que el sector mantenga su dinamismo, acentúe sus inversiones y producciones y que eso permita que el derrame positivo del sector productivo en la economía nacional y en las comunidades se sostenga.