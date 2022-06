Insólito: Beccacece hizo un bloqueo de voleibol y casi termina a las trompadas con Gallardo

El técnico de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, protagonizó un insólito episodio este domingo en el partido de local ante el River Plate de Marcelo Gallardo en el barrio Florencio Varela.

El entrenador se interpuso en el saque de un lateral millonario, saltando tipo voleibol con sus dos brazos en alto, para bloquear la salida del equipo visitante.

¡¿QUÉ HIZO BECCACECE?! El entrenador de Defensa saltó y frenó un lateral: esto molestó a Gallardo y todo terminó en un picante cruce en la #LigaProfesional. El DT del Halcón, expulsado. pic.twitter.com/QiR166IMkg — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2022

La jugada fue observada por el juez y por todos los presentes, lo que hizo que el árbitro le mostrara la tarjeta roja de forma inmediata.

ESPN

El cruce en la cancha

La historia no terminó ahí, porque Beccacece estaba enfadado y tuvo un cruce con Marcelo Gallardo, el técnico de River Plate que le preguntó que había querido hacer.

Y automáticamente se picó entre Gallardo-Beccacece. 🔥 pic.twitter.com/O2HesZD5Fe — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 6, 2022

El técnico de DyJ siguió muy alterado y le dijo al “Muñeco”: “¿Quién sos?”. Luego, se retiró a los vestuarios.

¿EL CRUCE DEL AÑO? Beccacece casi se mete en una jugada, Gallardo no podía creer lo que estaba viendo y el DT del Halcón le respondió con un “¿quién sos?”. pic.twitter.com/eZViIZmQyk — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2022

Tras el partido, Gallardo le bajó perfil al episodio. “No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral. Sólo se lo hice saber y después no pasó más nada", dijo en conferencia de prensa tras el partido que terminó con empate 0-0.

Casi a las trompadas

Pero a la salida del estadio hubo un cruce entre Beccacece y Gallardo, y casi terminan a las trompadas. El técnico local lo fue a buscar cuando el DT millonario y sus asistentes se iban del estadio, hubo empujones, intercambios de insultos, hasta que los guardias de seguridad intervinieron para separar, informó ESPN.