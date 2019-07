Inumet anuncia que vuelven las lluvias y habrá descenso de temperaturas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles su informe de perspectivas meteorológicas para los próximos 10 días. El organismo informó que para este jueves 1° de agosto se esperan precipitaciones en todo el país. En concreto, en las regiones norte y noreste se prevén acumulados entre 20 y 50 milímetros, mientras que las lluvias serán escasas en el resto del territorio.

Además, se prevé el pasaje de un frente frío desde el suroeste hacia el noreste del país. Al norte del río Negro se esperan mínimas entre 7° C y 9°C y máximas entre 15° C y 17°C.

Por su parte, el fin de semana estará libre de lluvia, con descenso de temperatura el día sábado y un leve repunte el domingo. Para el sábado se pronostican mínimas entre 1° C y 3° C y máximas entre 12° C y 15° C. El domingo se prevé un aumento de amplitud térmica con mínimas entre 1° C y 4° C y máximas entre 15° C y 18° C.

En tanto, desde el lunes 5 y hasta el miércoles 7 de agosto se espera un gradual ascenso. Se prevén mínimas entre 7 y 10° C y máximas entre 18 y 22° C.

Esta perspectiva no sustituye al pronóstico del tiempo que emite diariamente Inumet.