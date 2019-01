Investigan como un ataque terrorista el apuñalamiento de Manchester

La Policía británica informó de que trata como un posible incidente terrorista un apuñalamiento en el que tres personas resultaron heridas en la noche del lunes en una estación de tren de Manchester (norte de Inglaterra).



Un hombre de 25 años está detenido en relación al ataque y las fuerzas de seguridad han registrado un domicilio en el norte de la ciudad inglesa, indicó en una comparecencia ante los medios el jefe de la policía de Manchester, Ian Hopkins.



"Estamos abordando esto como una investigación terrorista", declaró el responsable policial, que pidió la colaboración de los ciudadanos que puedan aportar imágenes y otros detalles del suceso.



Un hombre y una mujer de unos 50 años están ingresados con heridas graves en el abdomen y en el rostro, aunque no se teme por su vida, mientras que un agente de policía que recibió una puñalada en el hombro ha sido dado de alta.



El ataque se produjo minutos antes de las 21.00 GMT en la céntrica estación de Victoria de la ciudad inglesa.



Testigos del ataque relataron a medios británicos que el autor gritó consignas islamistas y fue reducido por varios policías.



"Se han publicado muchas informaciones en la prensa sobre aquello que supuestamente dijo el atacante durante el incidente y, por ello, quiero dejar claro que estamos tratando esto como una investigación terrorista", afirmó por su parte el ayudante del jefe de policía Russ Jackson.



"Sin embargo, es importante subrayar que mantenemos una mente abierta sobre los motivos que llevaron a este ataque", resaltó Jackson, que puntualizó que no hay evidencias que hagan pensar que hubo más personas involucradas en el incidente.



La primera ministra, Theresa May, expresó a través de las redes sociales que sus pensamientos "están con aquellos que fueron heridos por el presunto ataque terrorista en Manchester".



La jefa de Gobierno agradeció asimismo la actuación de los servicios de emergencia por su "valiente respuesta" ante el incidente.



El ministro de Interior, Sajid Javid, declaró asimismo su solidaridad con las tres víctimas del "incidente" y les deseó una "completa recuperación".



La estación de Victoria de la ciudad británica reabrió al público esta mañana y los trenes circulan con regularidad, aunque con retrasos menores.

