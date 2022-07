Jorge Giordano comparó la decisión de Godín y la que puede tomar Suárez si viene a Nacional

El director deportivo de las selecciones nacionales de fútbol, Jorge Giordano, expresó este martes que está "atento" a la decisión que adoptará en las próximas horas Luis Suárez para definir su futuro luego de quedar libre de Atlético de Madrid el 30 de junio cuando Nacional y clubes de la MLS son las dos principales ofertas que tiene al día de hoy sobre la mesa.

Consultado sobre la rápida decisión que adoptó el capitán Diego Godín para dejar Atlético Mineiro y pasar a Vélez Sarsfield y sobre si el fútbol uruguayo tiene el "nivel necesario mínimo pensando en la preparación para una Copa del Mundo", Giordano declaró en entrevista con Tirando Paredes que se emite por AM1010: "Hay que ponerlo en contexto; la decisión de Godín: eligió un fútbol en el que los parámetros estadísticos están a nivel de Europa, en cuanto a las intensidades, entonces abrochó inteligentemente una posibilidad rápido que seguramente lo va a hacer llegar en un muy buen nivel".

Acto seguido, Giordano expresó: "En el fútbol uruguayo hay partidos que tienen la intensidad de elite y hay partidos que no, esa es la realidad. Entonces es una decisión que Suárez estará pensando y va a tomar la decisión. Eso es lo que a mí me ocupa: ver las intensidades de los países, sobre todo en los últimos seis meses y acá hay partidos que son muy intensos y otros que no logran esa intensidad, puede ser por muchos factores que a mí no me corresponde analizar, esa es la realidad al día de hoy".

"Estoy atento a la decisión de Suárez y estoy seguro que va a ser la que él considere mejor y todos lo vamos a apoyar", agregó.

Consultado sobre si prefería que Suárez siga en Europa o se venga a Uruguay respondió: "Quiero lo mejor para Suárez y para la selección uruguaya".

Giordano es el director deportivo de las selecciones desde el 24 de enero de este año y antes desempeñó igual función en Nacional, entre junio de 2019 y octubre de 2020 cuando la directiva tricolor encabezada por José Decurnex decisión cesar a Gustavo Munúa, luego de perder la final del Apertura con Rentistas, y designar como su sustituto a Giordano quien condujo a los tricolores en el Intermedio donde fue campeón y en el Clausura donde fue cesado luego de caer goleado de local ante Liverpool cuando después quedaban dos fechas para el final del certamen. Martín Ligüera lo reemplazó y los albos se consagraron campeones uruguayos en finales ante un diezmado Rentistas.