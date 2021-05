Jorge Piñeyrúa habló sobre su positivo a covid-19 y mostró dónde pasa el aislamiento

Este viernes el humorista Álvaro Navia se puso el traje de conductor en Polémica en el bar, luego de que Jorge Piñeyrúa se aislara tras recibir el resultado positivo de un test de covid-19.

Piñeyrúa aprovechó para agradecer por los mensajes y los llamados de aliento que recibió en las últimas horas, después de que sus compañeros de La mesa de los galanes, programa que se emite por Del Sol FM, anunciaran el resultado del estudio y decidieran dar por terminado el programa para cumplir con el aislamiento preventivo.

El comunicador contó cómo se enteró de que estaba cursando la enfermedad y señalo que "fue todo muy de golpe".

"Me sentía lo más bien, no tenia ningún síntoma y hoy de mañana me levante como si tuviera una gripe fuerte, ahí empecé a sospechar que algo raro me estaba pasando", relató el conductor y explicó que ante esa situación decidió hacer una prueba: se puso perfume en la mano para ver si lograba sentir el aroma. Pero no logró oler nada. Piñeyrúa entonces llamó a su prestador de salud, donde le indicaron que se realice un test de antígenos que, 15 minutos después, resultó positivo. "Venía pegando en el palo, lo hemos hablado con varios compañeros", comentó.

El conductor del programa ya cumplió con los 15 días posteriores a la segunda administración de la vacuna, pero recordó que "aunque estés vacunado te podes contagiar y por más de que estés vacunado también podés contagiar a otros". En el estudio de Canal 10, donde se graba Polémica en el bar, el virólogo invitado explicó que "la probabilidad de tener un covid grave con dos dosis de vacuna y los 15 días post segunda dosis son realmente bajas, lo esperable es un cuadro leve".

"Se te cae el mundo abajo", le dijo Piñeyrúa a Navia e hizo referencia a la muerte del periodista Alberto Sonsol, también integrante del programa de entretenimiento. "Con compañeros tan cercanos, todo el mundo sabe lo que pasó y empezás a pensar que bravo que puede estar esto. Después te tranquilizas, con el tema de las vacunas y lo que dicen los médicos", sostuvo.

Piñeyrúa mostró preocupación por la idea de haber contagiado a alguien y explicó que, tal como le indicaron por protocolo, se comunicó con todas las personas con las que tuvo contacto en las 48 horas previas: "Te empezás a preocupar por quiénes viste los últimos días".

El comunicador explicó que los únicos síntomas que desarrolló son la falta de olfato y gusto, y comentó que aunque ya esté vacunado el procedimiento luego de conocido el resultado positivo es el mismo que si no lo estuviera: encuarentenarse y aislarse de su familia, que este sábado va a ser hisopada.

El aislamiento lo está cumpliendo en el fondo de su casa y mostró cómo se preparó para sobrellevar esos días de cuarentena en la barbacoa: un colchón para descansar, televisión, radio y teléfono. "Está precario el tema todavía", comentó y mostró el parrillero de su casa, "no es momento de prender el fuego ni mucho menos", agregó.

"No sé qué es lo que me espera, pero no me importa mientras que no se complique", concluyó.