Juan Pedro Damiani se defendió de los ataques que recibió desde Peñarol

El expresidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani (2008-2017), respondió a las críticas a su gestión que le hicieron desde el club, el Movimiento 2809, en las que se le responsabilizó de malas decisiones y de conflicto de intereses. A través de un comunicado, el grupo político que lidera Marcelo Areco, el jueves expresó: “La misma persona que tomaba las decisiones era la que endeudaba al club, prestaba dinero y fijaba los intereses”.

Damiani concedió este viernes una entrevista al programa Usted que opina de Sport 890, habló de este tema y también sobre una nota partidaria en la que se involucró a su padre, José Pedro Damiani, expresidente aurinegro (1993-2007) ya fallecido.

“Me pegó mal ver la foto de mi padre el 31 de diciembre diciendo ‘la herencia maldita’”, señaló Damiani.

Luego, agregó: “En el fútbol se manejan pasiones y no es ortodoxo. Mi viejo fue un banquero de nota y nunca quebró un banco. Cuando manejás pasiones tenés que traer jugadores como se trajo a Morena (en la década de 1980) y él ayudó y cuando no se podía adelantó los fondos. Los clubes no se pueden financiar con bancos; o se financian con el presidente o los directivos, a los efectos de no tener que malvender, porque hay que seguir pagando sueldos. En Peñarol nunca se vendió a un contratista la ficha de tal o cual jugador”.

Aseguró que las deudas que la institución tiene con su familia son a un interés muy bajo: “La deuda con mi familia, donde participé para refinanciarla, se hizo a larguísimo plazo y a tasa libor más dos, que es como se financian los países. Tan es así que la directiva mandó una carta de agradecimiento a toda mi familia. Era la deuda que tenían con mi padre y había garantías para cobrarla en cualquier momento”.

También señaló que la deuda que el club tiene con él por el dinero que prestó el último año y medio está documentada y "la van a terminar de pagar en marzo" y por la tierra del estadio Campeón del Siglo “es al 5% no capitalizable”.

Otra de las críticas que le hicieron fue que no dejó dinero en caja cuando salió de la presidencia y asumió Jorge Barrera, en diciembre de 2017. “Dejé en caja US$ 3 millones más un fideicomiso de US$ 5 millones. Ahora Peñarol vive de fideicomiso en fideicomiso y se habla de tasas inexactas”.

Damiani agregó que antes de irse del club le expresó a sus compañeros: “Miren que me voy , ¿tienen una fuente de financiamiento alternativa? Porque lo último que quiero es poner dinero en el club. Y no tuvieron ninguna solución. Entonces con el compromiso de todos quedamos que el dinero que puse el último año y medio se iría cancelando con transferencias; con la venta de Rossi y la ultima cuota de Nahitan se me habría pagado, pero el mismo (Jorge) Barrera me pidió si le podía dejar, y no tuve ningún problema”.

Señaló que durante las reuniones del Consejo en su gestión se hablaba de buscar soluciones económicas y “Areco se ataba los zapatos, Scherschener que es un tipo de fortuna miraba para atrás, otros tosían… El Movimiento 2809 es el que maneja la caja y el pasivo aumentó US$ 6 millones en el primer año de gestión de toda esta gente iluminada y las pérdidas de US$ 4 millones, y lo aprobaron por unanimidad”.

Damiani también se refirió al aspecto deportivo: “Dejé un cuadro que ganó el primer año del bicampeonato y para el segundo estaba armado; era una papa el tercero, pero desarmaron el equipo. Este campeonato yo no lo pierdo ni loco, con 12 puntos de ventaja. En el último partido (del Clausura) Peñarol era campeón y va a jugar al Pantanoso, ¿cómo no se hacen las gestiones para jugarlo en el Centenario? Ese era el partido que había que ganar. Nacional hizo el esfuerzo y llevó a Juventud al Centenario. Si metíamos el tricampeonato el quinquenio era fácil”.