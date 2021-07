Pia Fernández apunta alto en los Juegos Olímpicos: "Voy a intentar meterme entre las 24 primeras"

Por Luis Eduardo Inzaurralde y Pablo Benítez

Pia Fernández viaja este miércoles desde León, con escala en Madrid, rumbo a Tokio, para hacer su debut en los Juegos Olímpicos donde competirá en los 1.500 m de atletismo, el domingo 1º de agosto a la hora 21:35 de Uruguay.

La atleta oriunda de Flores se clasificó el 29 de junio al terminar en el puesto 38 del ranking clasificatorio y no solo estará entre las mejores 45 del mundo en la prueba sino que también será la única sudamericana del evento.

La recta final de su preparación comenzó en enero de este año, en León, al norte de España. Y su progresión de marcas la llevó a correr el 19 de junio y el 29 de junio en sus mejores tiempos de la temporada, 4.11.44 primero en Madrid y 4.10.82 luego en Castellón.

"Hice una puesta a punta muy buena aprovechando las instalaciones, el grupo y el clima de León que es fundamental para adaptarme a Tokio, aunque la preparación ya la venimos realizando hace varios años", dijo Fernández, de 26 años, al ElespaciodeReferí de Twitter Spaces de El Observador.

La oriunda de Flores solo interrumpió su estadía en León para disputar el Nacional el 2 de mayo, donde ganó con una marca de 4.14.29, y el Sudamericano de Guayaquil donde conquistó la medalla de plata con un crono de 4.15.27.

El viernes y el lunes tanto ella como su entrenador Sebastián Allende, se sometieron a controles de covid-19 dando negativo. "Genera tensión porque tenés todo planificado y también incertidumbre, más allá de lo que te puede generar el virus en sí, aplazar el viaje sería un gran problema, al llegar vamos a tener otro control".

"En León entreno hace tres años porque tengo un grupo de entrenamiento y humano increíble que me dan una mano enorme. Las instalaciones del estadio Hispánico y el centro de alto rendimiento de León son excelentes y la ciudad está al norte, durante la mañana temprano y a la noche bajan las temperaturas, por lo que se puede entrenar bien de mañana y de noche descansar bien, algo que no pasa en otras ciudades de España. Además, estuvimos a 800 metros de altura, que es una altura relativa, pero para entrenar me adapto bien, la ciudad es tranquila y chica con muchos caminos para correr, es muy linda, vine hace tres años por primera vez y la elijo siempre como centro de mi preparación", reveló la semifondista.

Fernández estudia fisioterapia y cursa el cuarto y último año de la carrera: "He estado de parciales y trabajos lo cual se hace complicado. Pero tengo compañeros que me han dado una mano enorme porque me gustaría terminarla. Compaginar deporte y estudio en Uruguay es bastante difícil porque no hay políticas que lo promuevan. Si bien si falto me exoneran las faltas, no puedo recuperar las prácticas que perdí que en mi carrera son sumamente importantes; no está contemplado eso para el deportista, pero considero que es muy importante llevar las dos cosas a la par. La carrera del deportista es corta, cuando se termina tenés que estar preparado para afrontar la transición de deportista a ciudadano, en nuestro deporte no vivimos de esto, pero tenemos que estar preparados para el futuro para hacer otra cosa", afirmó.

Sobre lo que será su participación en los Juegos Olímpicos dijo: "Soy muy consciente de mi nivel y de mi capacidad, no soy una súper atleta y no tengo la capacidad que tienen las atletas de las potencias mundiales como las keniatas, las africanas y las estadounidenses que son muy fuertes en esta prueba. Pero lo pienso fríamente y decir que Uruguay va a estar en los 1.500 m, entre las 45 mejores del mundo, ya estar ahí fue muy difícil, implicó mucho sacrificio y soy la única representante a nivel sudamericano porque es muy difícil conseguir esos puntos con el sistema actual para escalar en el ranking, Pararme en la línea de largada ya es muchísimo, pero a la vez siempre soy una persona inconformista y eso me ha llevado a subir escalones, por lo cual no solo mi objetivo es disfrutar del evento sino también poder hacer mi mejor carrera. Vengo en un gran momento, mejorando carrera a carrera y voy a intentar que la motivación y todo el ambiente de los Juegos sean una gran motivación por lo que voy a intentar meterme entre las 24 primeras".

Sí. Pia Fernández quiere ser semifinalista en el 1.500 m. Un objetivo a la altura de su carácter competitivo, de su progresión constante en todo su ciclo olímpico, de la preparación que realizó y del momento en el que llegará a Tokio.

Su récord nacional es 4.09.45 y data del 2 de octubre de 2019 en la disputa del Mundial de Doha donde terminó en el 28º puesto.

Estas son las competidoras clasificadas en los 1.500 m en Tokio

1.500 m femenino País Marca 1- Sifan Hassan Catar 3.51.95 2- Gudaf tsegay Etiopía 3.53.09 3- Faith Kipyegon Kenia 3.53.91 4- Genezebe Dibaba Etiopía 3.55.47 5- Laura Muir Gran Bretaña 3.55.59 6- Gabriela Debues-Stafford Canadá 3.56.12 7- Freweyni Gebreezibeher Etiopía 3.57.33 8- Elinor Purrier St. Pierre Estados Unidos 3.58.03 9- Winny Chebet Kenia 3.58.20 10- Jenny Simpson Estados Unidos 3.58.42 11- Rababe Arafi Marruecos 3.58.84 12- Winnie Nanyondo Uganda 3.59.56 13- Lindel Hall Australia 3.59.67 14- Ciara Mageean Irlanda 4.00.15 15- Sarah McDonald Gran Bretaña 4.00.46 16- Jemma Reekie Gran Bretaña 4.00.52 17- Cory Ann McGee Estados Unidos 4.00.67 18- Jessica Hull Australia 4.01.80 19- Beatrice Chepkoech Kenia 4.02.09 20- Claudia Bobocea Rumania 4.02.27 21- Hanna Klein Alemania 4.02.58 22- Elise Vanderelst Bélgica 4.02.63 23- Darya Barysevich Bielorrusia 4.03.58 24- Esther Guerrero España 4.03.67 25- Natalia Hawthorn Canadá 4.04.20 Por ranking País Puntos 26- Marta Pérez España 1.233 27- Caterina Granz Alemania 1.221 28- Sarah Healy Irlanda 1.216 29- Lucia Stafford Canadá 1.215 30- Gaia Sabbatini Italia 1.213 31- Nozomi Tanaka Japón 1.211 32- Aisha Praught-Leer Jamaica 1.210 33- Kristiina Mäki República Checa 1.205 34- Diana Mezulianikova República Checa 1.202 35- Georgia Griffith Australia 1.200 36- Marta Pen Freitas Portugal 1.199 37- Simona Vrzalova República Checa 1.195 38- Pia Fernández Uruguay 1.192 39- Sara Kuivisto Finlandia 1.190 40- Brit Ummels Países Bajos 1.179 41- Martyna Galant Polonia 1.177 42- Ran Urabe Japón 1.176 43- Laura Galván México 1.173 44- Salomé Afonso Portugal 1.163 45- Federica Del Buono Italia 1.159

El cuadro de honor de Pia Fernández

Pia Fernández, coleccionista de medallas en sudamericanos

Sudamericano de menores (sub 18) Mendoza 2012, plata en 800 m, 2.13.64

Sudamericano juvenil (sub 20), Chaco 2013, plata en 800 m, 2.14.61

Sudamericano sub 23, Montevideo 2014, bronce en 800m, 2.09.89

Sudamericano sub 23, Montevideo 2014, bronce en 4x400 m

Sudamericano de mayores, Lima 2015, bronce en 1.500 m, 4.19.37

Sudamericano de mayores, Lima 2019, oro en 1.500 m, 4.27.44

Sudamericano de mayores, Guayaquil 2021, plata en 1.500 m, 4.15.27

Juegos Odesur, Cochabamba 2018, plata en 1.500 m, 4.30.88

Iberoamericano, Río de Janeiro 2016, bronce en 1,500 m, 4.12.61

Iberoamericano, Trujillo 2018, plata en 1.500 m, 4.18.65

Iberoamericano, Trujillo 2018, oro en 3.000 m, 9.16.16

Los 1.500 m olímpicos

Se disputan desde Múnich 1972 y la primera campeona fue la soviética Lyudmila Bragina con un tiempo de 4.06.47, entonces récord mundial.

El récord olímpico está en manos de la rumana Paula Ivan con 3.53.96, campeona en Seúl 1988.

Genezebe Dibaba, una de las favoritas

La dueña del récord mundial es la etíope Genzebe Dibaba con 3.50.07, desde el 18 de julio de 2015.