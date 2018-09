Jugador español en Inglaterra: “Me llaman 'lesbiana' porque llevo pelo largo”

“La mayor parte (de insultos) me llegan online, pero otros se escuchan en el estadio. Me llaman ‘lesbiana’ porque llevo el pelo largo y después siguen con otros muchos insultos homofóbicos. Cuando juego mal, la situación se vuelve insostenible", denunció Bellerín en una entrevista en The Times.

El lateral español que juega en Arsenal desde sus 16 años, reconoció haber vivido el peor momento hace un tiempo atrás cuando tuvo que cerrar sus cuentas en las redes sociales a causa de los comentarios que recibía a diario.

Bellerín, cansado de lo vivido, le trata de buscar un motivo a la insostenible situación y piensa que su estilo a la hora de vestirse puede ser el causante del inconveniente que se le genera a los hinchas: "El problema es que los aficionados tienen una idea de cómo un futbolista debe vestirse, cómo debe comportarse y cómo debe hablar. Si actúas de forma distinta de lo que esperan te conviertes en una diana. Es mucha presión. Se trata de algo muy peligroso, porque en la vida sería necesario ser libre de expresarse cada uno como es", agregó.

Para finalizar su entrevista con el medio inglés, el jugador de los Gunners admitió que ahora se acostumbró a los agravios, pero que es consciente que pueden hacerle daño y que cada tanto lo llevan a involucrarse en discusiones.

“Es normal concentrase en los insultos. Cada día trato de aprender a combatir la situación de la mejor manera posible", aseguró Bellerín.