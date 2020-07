Jugadores y entrenadores preocupados: ¿qué fútbol se verá cuando regrese el campeonato?

Controlarse la temperatura al llegar y ponerse alcohol en gel, ir a hacer ejercicios a una colchoneta sin saludar a nadie, respetar las distancias, no compartir el mate, no pasarse la pelota, llevarte tu propia ropa. Los jugadores de fútbol se adaptaron a una nueva realidad al volver a los entrenamientos y, si ponen en la balanza, esto es mejor que estar entrenando solos o en pequeños grupos, como pasó durante los primeros meses de la emergencia sanitaria. Sin embargo, algunos consideran que el tiempo que tendrán para hacer amistosos no permitirá una buena preparación.