Justicia en el mundo

Mi utopía es que las noticias deportivas fueran lo más importante del mundo. Que no hubiera que preocuparse por Trumps ni Bolsonaros ni por averiguar quién es Sartori. Que fuera una suerte de “pan y circo” universal, donde todos fuéramos más o menos felices según la suerte que corrieran nuestros equipos o estrellas preferidas.

Se puede fingir que es así y entonces decir que lo más importante que ocurrió en el año fue la coronación de la selección francesa de fútbol como campeona del mundo en Rusia. Para mí está claro que un acto de justicia, en el sentido más clásico: ganó el mejor.

Alemania, Brasil, España y Argentina se quedaron por el camino por mérito propio, en tanto que Croacia llegó lo más lejos que pudo. La única selección que demostró ambiciones justificadas de gloria fue Bélgica pero cayó contra el campeón en buena ley.

El capítulo de Uruguay se cerró con una derrota ante Francia en cuartos de final, lo que no suena tan mal. Por el camino hubo un partido que valió la pena, contra Portugal, en el que la selección uruguaya mostró su estirpe. El final fue un poco triste, sin ni siquiera un asomo de rebeldía que pudiera predecir el milagro.

Una mención en el mundo del fútbol merece la final de la Copa Libertadores entre los rivales clásicos de Argentina, disputada de forma exótica en Madrid. Ahí también se hizo justicia, con la victoria de River sobre Boca, del buen fútbol sobre la fuerza de la voluntad.

En tenis, la buena noticia fue el regreso de Novak Djokovic, luego de un período de lesiones y operaciones y cambios de entrenador. El tenis vive una era dorada, en la cual conviven los tres jugadores más gloriosos de la historia del deporte.

Roger Federer y Rafael Nadal habían ganado seis torneos de gran slam consecutivos entre los dos. Se hizo justicia una vez más cuando el serbio venció en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, para terminar el año como número uno.

La cuenta de grand slam ganados es Federer 20, Nadal 17 y Djokovic 14. Pero el serbio es el más joven y está en su mejor nivel, de tal manera que no sería descabellado que emparejara las cosas.

En la gran liga universal de básquetbol, la NBA, no hubo sorpresas. Los Golden State Warriors, un equipo que ya es leyenda, arrasó en las finales contra los Cleveland Cavaliers de LeBron James, ganándoles cuatro partidos al hilo.

Golden State tiene todo como para ganar unos cuántos campeonatos más, lo cual sería justo, aunque un poco aburrido. El talento acumulado en esa plantilla es simplemente demasiado.

Se disputó este año el mundial de ajedrez. En ese juego, se denomina campeonato mundial a la final, entre el campeón y un retador. Prevaleció el campeón, el noruego Magnus Carlsen, uno de los mejores jugadores humanos que ha conocido la historia, contra el retador Fabiano Caruana, de Estados Unidos.

También en este caso se hizo justicia, aunque el match pactado a doce partidas terminó en un empate de doce empates –tablas, en ajedrez– y tuvo que decidirse con partidas más rápidas, en las que Carlsen arrasó.

Cabe agregar que en ajedrez, a diferencia de lo que sucede en fútbol, básquetbol y tenis, también juegan las máquinas, y hace años que ganan con facilidad. El mejor jugador del mundo es, en la actualidad, el programa Alphazero, un prodigio de inteligencia artificial que aprendió a jugar solo, en partidas contra sí mismo. Este año demolió a Stockfish, el antiguo campeón.

Hubo justicia en el mundo, entonces, aunque no siempre ganaran los míos. Se me dio con River y Alphazero (mucho más creativo y elegante que Stockfish) pero hubiera preferido a Uruguay en Rusia y a Cleveland en la NBA. Pero fue un gran año, no caben dudas.