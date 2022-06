Justicia imputó al detenido por el homicidio del almacenero en Peñarol

La Justicia imputó al joven de 18 años que fue detenido este miércoles durante un allanamiento a su vivienda, en el barrio Peñarol, por ser el principal sospechoso del homicidio del almacenero de 63 años que fue asesinado de un disparo el pasado domingo. Además, se lo imputó por otro asesinato cometido el día anterior.

En una audiencia realizada la noche de este jueves en Montevideo, la Justicia formalizó la investigación por 180 días, y ahora la fiscalía de Homicidios que lidera Adriana Edelman tendrá tiempo para reunir elementos, antes del juicio. Se le tipificó homicidio muy especialmente agravado.

El imputado confesó la autoría del hecho en el almacén de las calles Volta y Newton. "Podemos afirmar que se trata efectivamente del autor, la evidencia es importante", dijo en rueda de prensa la fiscal Edelman.

Agregó: "Lo que el buscaba era cometer una rapiña, y de acuerdo a cómo se dieron los hechos, él tenía un arma y la usó. Él mismo confesó que estaba bajo efectos de drogas".

El otro homicidio





Tal como informara El Observador, un hombre fue asesinado por disparo de arma de fuego, en Camino Edison y calle Lamartine. Testigos dijeron entonces a los policías en el lugar que vieron a dos hombres que circulaban en una moto, y que uno de ellos disparó contra la víctima.



Edelman dijo ante la prensa este jueves que el hombre fue asesinado mientras caminaba por el lugar, ante "problemas de deudas, eventualmente de drogas".



La fiscalía investiga los eventuales vínculos que el ahora imputado pueda tener con los homicidios anteriores. En 2022 van 12 asesinatos en el barrio Peñarol, y siete de ellos ocurrieron en mayo pasado. La fiscalía investiga la participación del imputado, en otro de los homicidios ocurridos en mayo, en Peñarol. Para Edelman, es también el autor del disparo que dejó sin vida a un hombre el pasado sábado a la noche , pocas horas antes de haber asesinado al almacenero.

"Él no se siente bien con todo lo ocurrido", dijo a la prensa este jueves la abogada del imputado, Serrana Carbajal. "Simplemente fue un error, presumimos que estaba bajo efectos de sustancias de estupefacientes. Está muy arrepentido del hecho, se siente muy mal".

Además, la defensa informó que el joven de deshizo del arma que utilizó en el almacén el pasado domingo. "Él ya confesó que la desechó", expresó. Y, en otro orden, dijo: "No tiene antecedentes penales, no tiene una carrera delictual, tiene buena apariencia. Él se hace cargo de su consumo, no está relacionado con ninguna boca de venta. Él consume".

El comerciante fue asesinado con un arma de fuego en un almacén de las calles Volta y Newton. Su esposa (53), que también estaba en el lugar, fue herida con un disparo en la espalda, y trasladada grave a un centro de salud, donde "evoluciona bien", informó Edelman. La fiscal le tomó una declaración breve, a la espera de poder completarla en los próximos días, conforme avance su estado de salud.

El ataque se dio sobre la hora 10:40, cuando un delincuente ingresó con intenciones de rapiñar el local y amenazó con un arma de fuego a la pareja. Según información policial, el criminal se dio a la fuga camino a la feria de la zona. En el sitio no hay cámaras de videovigilancia.