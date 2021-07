Kluver recordó las broncas con Borchi cuando lo hacía entrenar con viento y ola en Calcagno: ahora lo entendió

Bruno Cetraro y Felipe Kluver se clasificaron este martes a la final A de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 en la categoría doble par peso ligero de remo y Kluver reveló que los métodos de entrenamiento del argentino Osvaldo Borchi fueron claves en la gesta histórica (Uruguay no tenía presencia en una final en este deporte desde Londres 1948).

"Osvaldo nos escribió una hoja ayer de noche con la estrategia, la memorizamos y hoy salió a la perfección, fue algo impresionante. Era salir cómodos hasta los 1.000 metros, que no se nos fueran mucho, tenerlos siempre al lado, ir en contacto con un bote y la verdad que salió todo a la perfección. Al llegar a los 1.000 metros le empezamos a dar, las condiciones nos ayudaron muchísimo. Estábamos muy manijas para hacer lo que nos pedía Osvaldo. Los últimos 500 metros le empezamos a dar y los últimos 250 cerramos los ojos, le dimos para atrás y para adelante y fue impresionante cómo anduvo ese bote, cómo respondió y se dio todo", dijo a VTV.

Camilo dos Santos

El equipo: Cetraro, Borchi y Kluver

"Cuando llegamos nos dimos cuenta que éramos segundos, vimos el bote de Noruega dado vuelta. Estamos muy contentos, emocionados y más manija que nunca para mañana", expresó de cara a la final que será el miércoles a la hora 21.50 de Uruguay. Los celeste ya se aseguraron al menos el diploma olímpico, pero Kluver no descartó pelear por una medalla: "Hay que darle, mucha gente no nos tenía ni en cuenta, tuvimos un heat muy malo, un repechaje que pasamos de asco y hoy pasamos a la final. Nunca se sabe, hay que salir a la cancha y darle, no hay que descartarlo, una medalla olímpica es el sueño de todo deportista por lo que mañana le vamos a dar mejor que hoy".

"Está la chance, no hay que pensar, hay que darle. La primera vez que corrí un Sudamericano un compañero me dijo 'el que piensa pierde'. Siempre me acuerdo, le mando un saludo muy grande a Mauricio (López) y a toda la gente que remó conmigo, que me enseñaron a remar, a toda la gente de Mercedes, Montevideo y de todos lados", agregó.

"Una final olímpica la soñé muchas veces, pero nunca me la imaginaba, hoy estar acá es algo muy emocionante", expresó el defensor de Remeros de Mercedes.

"Me subí al bote con un conocido y hoy Bruno es como mi hermano. La confianza es todo en el bote, saber lo que va a hacer el otro, que no te va a abandonar, que te va a tirar hasta la última remada. Es un grupo de tres con Osvaldo, confiamos con él y él confía en nosotros. A veces se enoja, nos putea, pero le damos la s gracias, porque gracias a él estamos acá. A veces nos mandaba a hacer cosas que a veces decíamos '¿para qué mierda nos manda a hacer estas cosas?', pero hoy te das cuenta: hoy se vieron las condiciones, porque muchas veces nos mandaba a remar en días que no se podía remar y hoy no se podía ni remar y dio sus frutos".