Los antecedentes de Nacional y Danubio, antes de enfrentarse por el Torneo Apertura: el franjeado solo ganó uno de los últimos diez partidos ante el bolso

Nacional y Danubio se enfrentarán este sábado a las 19:00 en el Gran Parque Central, en un encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura .

El tricolor llega más arriba en la tabla , quinto con 19 puntos , ante un franjeado que está décimo con 15 unidades , no gana desde la fecha 6 ante Juventud de Las Piedras y actualmente está en el último puesto de salvación en la tabla del Descenso , dos puntos por encima de Cerro.

A esta ventaja por actualidad y por tabla, Nacional le suma una estadística reciente en la que supera con amplitud al equipo de Maroñas.

El tricolor ganó seis de los últimos diez partidos disputados ante Danubio , mientras que de los cuatro restantes tres terminaron en empate y solo uno terminó con victoria de la franja . Esto significa que el bolso obtuvo el 70% de los puntos contra este equipo en estos encuentros, mientras que el franjeado solo se llevó el 20% de las unidades.

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El último enfrentamiento entre Nacional y Danubio

Bolsos y franjeados se enfrentaron por última vez el pasado 25 de octubre en Jardines del Hipódromo, por la fecha 11 del último Torneo Clausura. En aquella ocasión empataron 0-0.

Aquel partido fue otro golpe para la continuidad de Pablo Peirano al frente del tricolor, que en ese momento peleaba por mantener la punta de la Tabla Anual ante un Peñarol que se acercaba cada vez más.

Nacional sufrió la expulsión de Nicolás Lodeiro apenas comenzó el segundo tiempo, lo que llevó a Danubio a lanzarse al ataque en busca de la victoria. Ignacio Suárez, que reemplazó un Luis Mejía que estaba con la selección de Panamá, se convirtió en una de las figuras del encuentro con varias atajadas que le permitieron a Nacional mantener el empate.

Embed - Danubio 0-0 Nacional - Etapa 11 - Clausura 2025

El último antecedente en el Gran Parque Central, con victoria tricolor

La anterior vez que Nacional y Danubio se enfrentaron en el Gran Parque Central fue el pasado 29 de junio, día en el que el bolso ganó 3-2 por la séptima fecha del Torneo Intermedio.

El tricolor llegó a este partido ya clasificado a la final del torneo, con 18 puntos tras seis partidos ganados de seis. Danubio había comenzado esta competencia con tres triunfos y un empate, pero dos derrotas consecutivas en las fechas siguientes lo dejaron sin chances.

A los 9 minutos Gonzalo Petit abrió el marcador de cabeza para el local, tras un centro de Rómulo Otero. Evelio Cardozo lo empató a los 19, al empujar un centro bajo que envió Lucas Sanseviero desde la banda derecha, pero cinco minutos después Petit le volvió a dar la ventaja al tricolor de rebote, después de un remate de Otero que se estrelló en el travesaño.

Los dirigidos por Peirano mantuvieron la ventaja durante todo el encuentro, pero a los 89 un penal de Paolo Calione a Sergio Núñez fue aprovechado por Joaquín Fernández para poner el 2-2.

Cuando parecía que el partido terminaba en empate, a los 94 Jeremía Recoba dejó solo frente al golero a Lucas Villalba, y el extremo habilitó a Gabriel Baez, para que este definiera con el arco vacío y decretara el 3-2 final.

Embed - Nacional 3-2 Danubio - Etapa 7 - Torneo Intermedio 2025

La única victoria de Danubio en los últimos diez partidos ante Nacional

La última ocasión en la que Danubio venció a Nacional, y la única en los últimos diez partidos, fue el 15 de noviembre de 2023 por la fecha 10 del Torneo Clausura, jornada en la que el franjeado ganó 3-1 en el Gran Parque Central.

A los 7 minutos el ex Nacional Santiago Romero le dio la ventaja a los de Maroñas, dirigido en ese entonces por Mario Saralegui, picándosela a Salvador Ichazo tras recibir una asistencia de Diego Vera. Nacional lo empató a los 39 gracias a un gol de Federico Martínez, con asistencia de Gabriel Baez.

Sebastián Fernández, otro extricolor, le volvió a dar la ventaja al visitante a los 63, al anticiparse a Daniel Bocanegra en el área y definir de volea un centro raso, y Juan Millán lo liquidó a los 92 con una definición solo frente al arco, luego de que Ichazo atajara un disparo de Gonzalo Bueno.

Nacional ya estaba lejos de la pelea del Clausura, en el que terminó cuarto con 24 puntos, a 11 del campeón Liverpool. Danubio, en tanto, comenzó en ese partido una remontada que lo llevó del decimocuarto al quinto puesto, donde terminó el torneo con 22 unidades.

Embed - Compacto Nacional 1 - 3 Danubio - Fecha 10 - Clausura 2023

¿Cómo está el historial general entre Nacional y Danubio?

Según el sitio web Atilio.uy, página web de estadística de Nacional, tricolores y franjeados se enfrentaron en 233 ocasiones desde 1946 a la fecha, con 136 partidos ganados por el bolso, 47 empates y 50 victorias de los de Maroñas.

Entre estos partidos se jugaron varias definiciones de campeonatos. En 2001 Nacional le ganó las finales del Campeonato Uruguayo al danubiano, tras empatar 2-2 en la ida y vencer 2-1 en el partido de vuelta, disputado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

En 2004 ambos equipos se volvieron a enfrentar en la final del Uruguayo, pero esta vez el ganador fue Danubio, que se llevó su tercera estrella en Jardines al ganar 1-0 con el recordado gol de Diego Perrone de taco en la hora.

La última final entre estos rivales fue para resolver el ganador del Torneo Apertura 2008, que Nacional obtuvo tras ganar el desempate por 2-1 en el Estadio Centenario.