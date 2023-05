La Asociación de Supermercados asegura que no habrá problemas de abastecimiento de agua en el corto y mediano plazo

Daniel Menéndez, gerente general de la Asociación Supermercados del Uruguay (ASU), dijo este martes que no habrá problemas de abastecimiento de agua pese al aumento de demanda de agua embotellada.

"Es notorio que el consumo de agua se ha incrementado producto de la salinidad de agua de OSE. La venta es dos o tres veces mayor a lo habitual. Pero no va a generar problemas de desabastecimiento. No va a haber problemas de abastecerse de agua en el corto y mediano plazo", dijo Menéndez según consignó Telemundo.

"No hay bidones porque uno estaba preparado para determinada demanda de bidones", sostuvo, pero afirmó que "es por un tema de reposición". "De otra forma no se puede dar abasto en la reposición, el agua ocupa mucho espacio y si alguien se lleva diez bidones traerlos es muy complicado. Se limita para que todos tengan chance de acceder, no porque haya desabastecimiento", alegó.

"Lo importante acá es tener calma y comprar lo necesario porque va a haber", dijo este martes.

Consultado sobre si hubo un aumento de precios en el agua embotellada, Menéndez contestó: "que yo tenga conocimiento no, la lista de precios no se ha modificado".

Las propuestas de Cosse: importación y agua sin IVA

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, presentó 20 medidas enfrentar el déficit de agua potable luego de la reunión que mantuvo con integrantes del Poder Ejecutivo y otros intendentes departamentales este lunes.

Entre otros puntos, Cosse pidió que se evalúe quitarle el IVA al agua potable embotellada y que se le otorgue un mínimo de agua sin costo a las familias beneficiarias del Ministerio de Desarrollo Social.

Otra de las medidas propuestas es que se controle el precio del agua embotellada ante el aumento de la demanda.

A su vez, también solicitó que se facilite la importación de agua embotellada.