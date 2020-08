La AUF trabaja en un plan experimental para jugar con público

El fútbol profesional en Uruguay está de regreso desde el pasado fin de semana luego de meses de incertidumbre sobre cuándo y en qué condiciones volvería en medio de la pandemia de covid-19. Con su retorno, con tribunas vacías, la principal interrogante pasa a ser ahora cuándo volverán los hinchas a los campos de juego.

La primera información que brinda la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) es que la decisión depende del gobierno y que no existe una fecha marcada para que los espectadores puedan estar una vez más alentando a sus equipos desde el otro lado del alambrado.

Lo que existe en la AUF es una idea de plazos y pruebas a llevar a cabo en los próximos meses para paulatinamente luego ir abriendo los espacios en las tribunas.

D. Battiste

“Las autoridades (sanitarias) nos han dicho es que es muy difícil que este año podamos considerar el retorno de los hinchas a las canchas”, dijo el neutral Gastón Tealdi a Referí.

No obstante, la AUF trabaja en un protocolo para el regreso, con el cual tendrá previsto realizar pruebas en partidos en los que se habilitará el ingreso de reducidos grupos de aficionados.

“Teniendo en cuenta lo que nos han dicho los especialistas en la materia, de que es muy importante el clima, cuando empiecen los primeros días con temperaturas cálidas, a fines de setiembre y octubre, ese puede ser un buen momento para empezar a experimentar”, dijo Tealdi.

El neutral aclaró que esas pruebas las realizarán en algunos partidos, entre los que no se incluirán los de Nacional y Peñarol, en un primer momento.

L. Carreño

Serán en encuentros entre equipos chicos que se jugarán en el Estadio Centenario para que se pueda mantener la distancia social, explicó Tealdi.

El CEo de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), Ricardo Lombardo trabajan sobre un plan de acondicionar la tribuna Olímpica para recibir el 30% de su capacidad (6.000 de los 18.000 lugares), manteniendo el distanciamiento exigido. En ese sentido, una de las propuestas es marcar las butacas para que haya el distanciamiento social requerido entre los aficionados.

“La idea es empezar a trabajar sobre eso, pero obviamente hay que esperar a que avance un poco más la situación”, dijo el neutral, quien destacó que las autoridades sanitarias, que tienen la última palabra para habilitar las tribunas, están “bastante reacias” con respecto a los espectáculos públicos con presencia de espectadores.

¿Cómo tratan el tema en otros países?

Alemania: negativa del gobierno

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) aceptó sin discusión la negativa del Gobierno germano a autorizar por el momento el regreso de los aficionados a los estadios, indicó este martes en un comunicado en Twitter. "La DFL siempre ha insistido en el hecho de que la lucha contra el coronavirus tenía la máxima prioridad. Por tanto, evidentemente, respeta la posición de los ministros de Sanidad federal y de los Länder", las regiones federales alemanas, precisó el comunicado.

El lunes por la noche, el ministro de Sanidad del país, Jens Spahn, había rechazado la idea por considerar que enviaba "una mala señal" cuando el país vive un recrudecimiento de la pandemia de coronavirus.

AFP

Spahn respondía así a la DFL, que había propuesto a las autoridades un protocolo sanitario, aceptado por los 36 clubes de primera y segunda división, para permitir el regreso de los aficionados. Entre las medidas propuestas aparecían la prohibición de localidades para estar de pie, de la venta de alcohol en los estadios hasta octubre y de los desplazamientos de aficionados para los partidos fuera de casa hasta final de año.

"Miles de aficionados en los estadios, eso no va con la evolución actual" del número de contagios, opinó el ministro en un tuit publicado tras una reunión con los ministros regionales de Sanidad. Estos últimos descartaron el regreso del público a las gradas al menos hasta el 31 de octubre. La Bundesliga debe regresar el 18 de septiembre.

Inglaterra: “Pasaportes sanitarios”

La implantación de "pasaportes sanitarios" podría permitir el regreso de los aficionados a los estadios de fútbol, estimó el jefe ejecutivo de la Premier League, Richard Masters.

"El fútbol sin aficionados no es fútbol. La Premier League no estará de regreso por completo mientras no haya aficionados en los estadios, y quiero tranquilizar a todo el mundo sobre el hecho de que hacemos todo lo posible para encontrar la fórmula que lo permita", escribió Masters en la columna publicada en el periódico The Times.

Shaun Botterill / POOL / AFP

"Estamos deseosos de ver cómo podremos apoyar el desarrollo de 'pasaportes sanitarios', un sistema consistente en una aplicación que verificaría todos los síntomas y los otros factores característicos del covid-19", precisó, mientras que la temporada 2020/2021 de la Premier League comenzará el 12 de setiembre.

Masters estima que el regreso de los aficionados a los estadios es vital no sólo para los clubes, sino por otras muchas razones. "Su ausencia representa un impacto económico significativo para los clubes a todos los niveles, así como para sus ciudades y regiones", explicó.

Francia: límite de 5.000 espectadores

El gobierno francés decidió mantener un límite de 5.000 personas en los estadios hasta finales de agosto, pero se podrán acordar derogaciones para albergar un mayor número de espectadores si la situación sanitaria lo permite, anunció el ministerio de Deportes.

Estas autorizaciones de las prefecturas de policía "serán dadas en función de la capacidad de acogida del recinto deportivo en cuanto a asientos, tras un análisis de la situación sanitaria general y local, con la condición de que se adapte de forma rigurosa a los protocolos sanitarios de acogida y de acceso del público con el objetivo de prevenir los riesgos de propagación del virus", anunció el ministerio dirigido por la exnadadora Roxane Maracineanu.

Desde el 11 de julio y el final del estado de urgencia sanitaria en Francia, las manifestaciones deportivas pueden de nuevo recibir a público con un límite de 5.000 personas.

La final de la Copa de Francia de fútbol entre PSG y Saint-Etienne se desarrolló de esta forma ante 2.800 espectadores.

Entre las medidas que se aplicann está que los espectadores deberán todos estar sentados, llevar mascarilla y tener un asiento de distancia entre personas del mismo grupo, con un límite de diez como máximo.

Italia: piensan en la vuelta en setiembre

El ministro italiano de Deportes, Vincenzo Spadafora, consideró un posible regreso de los aficionados a los estadios de fútbol "en setiembre". "Nos preparamos seriamente para que en setiembre, cuando arranque la próxima liga, se reúnan de verdad las condiciones que permitan reabrir los estadios y que permitan a decenas de miles de tifosi participar de ello", añadió.

EFE/EPA/Ettore Ferrari

La Serie A italiana de fútbol fue interrumpida el 9 de marzo por la progresión del nuevo coronavirus en el país. El campeonato pudo retomarse el 20 de junio, pero con los estadios sin público.

Varios dirigentes de clubes han pedido desde entonces que se autorice la presencia de un cierto número de hinchas, pero las declaraciones de Spadafora hacen pensar que esa hipótesis está descartada por su gobierno.

"Es verdad que en los estadios hay el espacio necesario para garantizar el distanciamiento social. Pero también es verdad que consideramos muy arriesgado tener que gestionar un flujo enorme de gente en el momento de los controles en la entrada", explicó el ministro.