La caída de la copa del Clausura y otros bloopers durante los festejos

El miércoles el clásico estaba por terminar en el Estadio Centenario. Nacional le ganaba 2-0 a Peñarol y se estaba coronando campeón del Clausura. La copa esperaba por las manos del capitán tricolor, Gonzalo Bergessio, al costado de la cancha. Cuando de pronto se escuchó la voz del periodista de la transmisión televisiva: "¡Se cayó la copa!". Nadie entendía nada, hasta que la se mostró la imagen.

La copa del Clausura cayó al foso de la tribuna América, impulsada por el viento.

El accidente que recorrió el continente, pero que no es la primera vez que sucede en el fútbol durante las celebraciones. Desde la Copa del Mundo de 1930 cuando los jugadores uruguayos dieron la vuelta olímpica con un trofeo sustituto y que estaba roto, a la Copa Libertadores y hasta la mismísima Copa del Rey de España. Todas sufrieron los avatares de las celebraciones, o accidentes imprevistos.

Otro blooper sucedió la semana pasada, durante la última fecha del Clausura, el partido que Nacional le ganó 3-0 a Juventud terminó unos minutos antes que el de Peñarol. El aurinegro empataba 1-1 con Cerro Largo en el Campeón del Siglo, por lo que Nacional se estaba coronando campeón. Algunos dirigentes tricolores entraron a la cancha con toda la intención de festejar con los futbolistas cuando le entregaran la copa, pero se enteraron que en el último suspiro Peñarol logró el segundo gol y abortó la celebración, que se terminó dando este miércoles.

Pablo Durán, uno de los dirigentes de Nacional que ingresó a la cancha en la última fecha del Clausura.

En junio de 2016 los futbolistas de Peñarol no pudieron recibir la Copa de Campeón Uruguayo en la cancha del Estadio Centenario porque cientos de hinchas la invadieron. La entrega se realizó en el vestuario.

“No somos capaces de organizar la entrega de premios y la vuelta olímpica”, dijo en aquel momento el presidente aurinegro Juan Pedro Damiani. Algunas de las personas que ingresaron se robaron las redes de los arcos.

Otros bloopers: en América y en el primer mundo

En 2004 la Copa Libertadores también sufrió las consecuencias de los festejos al romperse mientras celebraban los futbolistas del Once Caldas.

El responsable de la rotura fue el jugador Henry Alcázar, quien comenzó a saltar luego de tomar la copa en el festejo. "Pensé que era compacta, pero el muñeco de encima estaba sostenido apenas por un cablecito y las orejas estaban como pegadas con pegamento. De repente, el muñeco se salió por un lado, la tapa de arriba del balón se abrió y una oreja se cayó. Cuando me di cuenta pasé la copa y seguí celebrando. La verdad es que no me importó, en la emoción del momento a uno lo que menos le importa es si la copa se rompe o no", relató.

En el fútbol de primer mundo también sucedieron imprevistos con las copas. En 2014 Manchester City ganó la Copa de la Liga (Capital One Cup) y cuando el capitán del equipo, el belga Vincent Kompany levantó el trofeo, lo hizo con tanta emoción que se rompió.

Lo mismo le pasó a Manchester City este año cuando celebraba la Premier League.

En 2014 los jugadores alemanes rompieron la Copa del Mundo que ganaron el Brasil durante los festejos en Berlín.

En 2011, mientras los jugadores de Real Madrid festejaban haberle ganado a Barcelona en la final de la Copa del Rey, el trofeo de 15 kilos de peso se le cayó desde el ómnibus al capitán Sergio Ramos. La rueda delantero del bus lo aplastó.

