La caída de las bolsas arrastra a los precios de los granos

A nivel de fundamentos del mercado de granos nada ha cambiado. La guerra sigue, las trabas al comercio se mantienen y el riesgo de provisión de alimentos tan básicos como el trigo siguen en riesgo. Pero el tsunami financiero generado por la caída de las bolsas y la suba de tasas de 0,75% por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos han sido el factor principal en un mercado en baja, que ha postergado las miradas de preocupación sobre el clima.

La soja y el trigo eran al cierre de la semana las dos referencias con más bajas. La soja en particular bajó durante los cuatro primeros días de la semana. Además promediando la semana hubo cancelaciones de compras en Estados Unidos por unas 100 mil toneladas, lo que acentuó la cautela del mercado.

Un panorama similar hay en el trigo, donde además incide la persistencia de negociaciones entre Rusia y Ucrania mediadas por Turquía que podrían llevar a una salida del grano ucraniano.

Además, ya empieza la cosecha en el hemisferio Norte, que trae algo de alivio a una oferta muy ajustada.

Pero las barreras al comercio siguen. En esta semana Emiratos Árabes Unidos prohibió la exportación de trigo. Puede parecer una medida un poco insólita, ya que Emiratos no produce trigo. Pero era la vía de salida del trigo de India y tiene abundante trigo almacenado, lo que corrobora la fragilidad del abastecimiento global.

Por otra parte, en Estados Unidos ya hay una ola de calor instalada en las zonas agrícolas. Y lo mismo pasa en Europa Occidental, España, Italia y Francia. De modo que los riesgos sobre la oferta siguen presentes.

¿Qué pasará con las materias primas en un mundo de tasas altas? Esa es la gran pregunta que sobrevuela. Entre un ambiente monetario más restrictivo y un problema estructural de oferta se mantiene una lógica de altos precios, pero que tal vez a partir de esta semana y con una suba de tasas ya casi segura el mes que viene y a sabiendas que otras llegarán a lo largo de este año, el precio de los granos puede encontrar una cierta limitante para sostener los actuales valores.

Pero es una especulación a la que una ola de calor que golpee a una zona agrícola relevante puede tirar por la borda. Y eso en parte ha pasado sobre el cierre de la semana tanto en Estados Unidos como en Europa.

Este jueves los granos subieron independizándose de la lógica de derrumbe bursátil.

La soja sigue arriba de los US$ 600 por tonelada en la referencia Nueva Palmira, aunque ya lejos de los US$ 640 que tuvo a comienzos de mes.

El maíz y el arroz tienen valores más estables. La caída del área maicera de Estados Unidos y la posibilidad de que India prohíba la exportación de arroz son un factor de sostén, que no opera en Brasil donde la depreciación del real viene bajando los precios.

JUAN MABROMATA / AFP

Llega al fin otra cosecha de soja en Uruguay.

Baja en los fertilizantes

También para destacar en esta semana está la baja que se está verificando en algunos fertilizantes, los nitrogenados en particular.

En Uruguay la siembra de invierno está terminando la semana próxima en tiempo ideal y la cosecha de soja estará también prácticamente terminada.

En esta época del año la escasez de lluvias permite trabajar a los agricultores y así terminar con esas actividades en tiempo y forma.