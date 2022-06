La charla de Diego Alonso a Valverde y Mina Bonino que motivó al volante: “Me hizo abrir la mente”

El volante de la selección uruguaya Federico Valverde reveló que mantuvo una charla con el entrenador celeste, Diego Alonso, que le hizo “abrir la mente” y le dio confianza para ganarse un lugar en el equipo de Real Madrid.

“Yo tenía hasta entonces un poco la cabeza cerrada y él me hizo abrir la mente. Él tiene mucha experiencia en el fútbol y me dijo cosas bonitas, pero también ciertas, y tengo que aprender mucho de él”, dijo en entrevista al diario Marca de Madrid.

El volante también contó que en la charla con Alonso, en la casa del mediocampista en Madrid, también estuvo presente su pareja, Mina Bonino.

Leonardo Carreño

Valverde en la selección

“Mi mujer (Mina Bonino) estaba también en esa charla y ambos hicimos un clic porque ella también me ayuda mucho”, comentó. “Un clic para poder demostrar más cosas que el entrenador sabía que tenía”.

“Me dio la confianza que necesitaba entonces y eso me ayudó mucho para ganarme un lugar en el Madrid. Fue de gran ayuda”, agregó el “Halcón”, como lo apodan ahora por orden de Alonso.

Valverde, Mina y Benicio en el festejo merengue

"Ella es mi sostén"

El futbolista contó cómo incide en él Mina Bonino, la comunicadora argentina, compañera y madre de su hijo Benicio. "Ella me conoce muy bien y siempre me exigía un poco más. Ella sabe bien todo lo que puedo dar, y eso me ayudó a querer mejorar, aprender y seguir esforzándome. Pero ya hemos hablado sobre cómo manejar mi trabajo y administrar cada momento para que yo esté tranquilo siempre".

"Ella es mi sostén para que yo sólo piense en el fútbol y es muy importante para mí", expresó.

Valverde también fue consultado por el objetivo que se fijo el entrenador celeste para el Mundial de Qatar: ir a buscar el título de campeón.

“Con trabajo, todo se puede, y nosotros afrontamos cada partido con la humildad propia de este país”, dijo el volante al ser consultado por si creía que era posible lograr el título.

Alberto Valdes / Pool / AFP

Valverde con Uruguay

“Estamos muy unidos como grupo y cada jugador, del primero al último, tira para el mismo lado. Si todos tenemos confianza, fe y unión, podemos lograr cosas grandes. Luego, que pase o no, depende del fútbol. Intentaremos hacer historia con la celeste”.

El mediocampista también fue consultado por si le pesaba mucho ser estrella de Real Madrid a la hora de jugar en Uruguay.

“No pesa”, señaló. “Es más, puede ser tomado como un ejemplo para muchos niños y jóvenes jugadores de mi país que pueden verme como referencia. Personalmente, es una responsabilidad enorme poder demostrar aquí todo lo que estoy haciendo en el Real Madrid. Además, ahora me siento con mucha fuerza para hacerlo”.