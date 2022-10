La cifra de preinscriptos que pasan de escuela a liceo alcanza el valor más alto desde 2016

42.115 estudiantes se preinscribieron para cursar educación media básica en 2023 lo que constituye "uno de los valores más altos desde el inicio de esta modalidad de transito educativo", informó la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP) en su reporte preliminar de cierre de la etapa de Preinscripción EMB 2022-2023.

Para 2023, los 42.115 estudiantes provienen de diferentes programas que tiene la ANEP. 39.482 provienen de la enseñanza primaria común, 2.179 de la enseñanza especial y 375 de programas priorizados de la ANEP y el Ministerio de Desarrollo Social. A su vez hay 79 estudiantes que se inscribieron luego de que cerrara la carga del sistema pero ya se encuentran habilitados.

La cifra más baja de preinscriptos se había dado en 2018 (para cursar en 2019) cuando se habían anotado 39.998 estudiantes para cursar enseñanza media. En los años posteriores las cifras fueron más altas. Para cursar en 2020 fueron 41.216, para cursar en 2021 fueron 41.845. Para cursar en 2022 la cifra había bajado un poco y se ubicó 41.543 anotados.

Si solamente se contabilizan los anotados de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (que engloban solamente los de educación primaria y enseñanza especial), la cifra alcanza los 41.661, la cifra más alta desde 2016 cuando habían sido 42.689.

Pero en cuanto a los no preinscriptos, la cifra baja rotundamente. En 2020 (para cursar en 2021) no se habían preinscripto 1497 estudiantes, en 2021 bajó a 870 mientras que en 2022 no se preinscribieron solamente 336 estudiantes, cifra más baja desde 2016.

"Dada nuestra tendencia demográfica cada vez serán menos estudiantes (dentro de 6 años, 35.000 aprox), lo que implica que no podemos perder ni uno solo y debemos mejorar la calidad de sus aprendizajes", sostuvo Juan Gabito a El Observador.

Continua bajando la inscripción a UTU

A la hora de decidir en que sistema deciden cursar la enseñanza media básica, el liceo continúa siendo la opción de mayor preferencia con ya 302.252 inscriptos. Pero, a pesar del crecimiento de la cantidad de potencial de alumnos, la inscripción a UTU es menor en términos relativos. En 2019, para cursar en 2020, se habían preinscripto 10593 alumnos. Esa cantidad fue bajando con el correr de los años hasta llegar a 8935 para cursar en 2023. "Esta implica una baja en el peso relativo que tiene UTU entre las preferencias de primera opción que luego de un crecimiento significativo en los primeros tres años de preinscripción cambia el sentido y se produce una reducción que pasa de un 25,7% en su punto más alto a un 21,2% en la presente inscripción temprana", afirma la ANEP en su documento.