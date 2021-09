La compensación millonaria que la Ursec le pagará al cable de los canales 4, 10 y 12

El gobierno acordó con Multiseñal, dueña de un servicio de televisión para abonados por antena en la capital de los canales 4,10 y 12, un acuerdo transaccional por el que le pagará US$ 2,5 millones y así evitará un presunto juicio con el que amenazaba la empresa.

El pago de esta transacción fue analizado y aprobado por el Tribunal de Cuentas (en una votación dividida) sin observaciones. Tras ello, en última instancia, Presidencia habilitará el desembolso y Multiseñal, además de comprometerse a no iniciar un juicio contra el Estado, deberá dejar de usar la banda de frecuencia que le fue asignada para emitir su señal de televisión, que es por antena, informó La Diaria.

El exdirector de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Gustavo Gómez, cuestionó el acuerdo y dio su punto de vista a través de su cuenta de Twitter: “Buen negocio para el oligopolio de la TV, mal negocio para el país”.

El diputado frenteamplista Gustavo Olmos criticó la decisión y pidió al gobierno que “no vuelva a ceder antes amenazas de juicio de una empresa” si tiene “informes jurídicos que lo respaldan”.

Además, el diputado del FA presentó un pedido de informes “para conocer antecedentes y fundamentos del Poder Ejecutivo para cerrar un acuerdo extrajudicial con Multicanal”.

Según informó La Diaria, el diferendo entre la empresa y el Estado uruguayo se remonta a 2011, cuando el gobierno, con el objetivo de adecuar la política nacional de telecomunicaciones a las nuevas tecnologías, exhortó a las empresas de televisión para abonados que usaban frecuencias en la banda de 2.500 a 2.690 megahercios, para transmitir por el sistema de antenas, a que cambiaran de frecuencia. Más recientemente se determinó que esa banda de frecuencia será utilizada para internet 5G.

Precisamente, en diciembre de 2019 se lanzó una subasta para la utilización de esa banda de frecuencia, a la que se presentó Telefónica (Movistar) y ganó, y luego Antel, que no participó por su calidad de servicio descentralizado, se sumó aportando la misma cantidad de dinero.

A pesar de que las empresas de televisión para abonados habían sido exhortadas a retirarse de esa frecuencia de espectro radioeléctrico como máximo en enero de 2013, actualmente Multiseñal continúa funcionando allí y argumenta, entre otros factores, que es necesario hacer una inversión de alto costo para adquirir la nueva infraestructura. En este contexto, tras lanzarse la subasta, Multiseñal presentó un recurso de revocación ante la Ursec, en el que señala que la nueva situación genera interferencias en su señal.

No obstante, en su momento, mediante un informe técnico, la Ursec rechazó este recurso de revocación porque entendía que, en caso de generarse interferencias, no podía entenderse que el Estado o los ganadores de la subasta fueran los responsables, por tanto no se hizo lugar al reclamo. En la misma línea se pronunció la asesoría jurídica de Dinatel, que en un informe argumentó que la empresa no tenía razón en su reclamo sobre las presuntas interferencias.

Sin embargo, el gobierno decidió iniciar una negociación con la empresa para arribar a un acuerdo transaccional por el que el Estado se comprometió a pagar US$ 2,5 millones y la empresa (Multiseñal), a cambio, deberá liberar en un plazo no mayor a cinco meses la frecuencia que utiliza, pondrá a disposición de sus clientes un plan de migración para que sigan recibiendo el servicio y, además, renunciará a todas sus autorizaciones y derechos de uso de espectro para abonados. A su vez, el acuerdo pondrá fin a todos los recursos promovidos por Multiseñal por la vía administrativa, y deberá abandonar sus presuntas intenciones de iniciar cualquier acción judicial.

¿Qué dice el gobierno?

El titular de la Dinatel, Guzmán Acosta y Lara, dijo a La Diaria que la resolución del gobierno busca saldar un diferendo que es “una herencia del gobierno anterior” y que exponía a diversos juicios al Estado uruguayo. El jerarca criticó que la subasta se hizo a fines de 2019, “cuando ya estaba terminando el gobierno”, y manifestó que es “muy llamativa” la fecha. Agregó que la subasta “generó consecuencias”, entre ellas, que la nueva instalación “generaba interferencias”.

“Hoy estamos terminando un problema que heredamos”, destacó Acosta y Lara, y agregó que actualmente son “perjudicadas” Antel y Movistar al no poder manejar su espectro con libertad. Según dijo, con esta transacción con la empresa de televisión las empresas de telefonía podrán utilizar “antenas que van a mejorar el servicio”.

El año pasado, la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, dijo a La Diaria que Multiseñal tuvo algunos problemas luego de la subasta de espectro. “En abril, en plena pandemia, Antel quiso prender las radiobases porque el tráfico se disparó muchísimo, y al prenderse destapó un gran problema que heredamos: si Antel y Movistar prenden las radiobases de 2,6 que compraron en la subasta de 2019, Multiseñal y más de 15 empresas del interior del país ven muy afectados sus servicios”.