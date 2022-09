La conferencia de Luis Suárez: el gol, su saludo al niño de Peñarol y el agradecimiento a los hinchas aurinegros

Luis Suárez habló en conferencia de prensa luego del clásico que Nacional le ganó por 3-1 a Peñarol este domingo en el Gran Parque Central.

El delantero tricolor se refirió a su golazo, a la movida conjunta con Walter Gargano, del saludo al niño de Peñarol al salir del hotel previo al partido, y agradeció a los hinchas aurinegros por el trato que le están dando desde su vuelta a Uruguay.

El clásico en el Parque

"Tiene un condimento especial jugar un clásico en el Parque, a mi nunca me había tocado la posibilidad, a no ser en juveniles, y es lindo que se haya podido ganar y haber conseguido tres puntos importantes. Y feliz de haber ayudado al equipo con un gol. Los clásicos hay que ganarlos de la mejor manera posible, pero hay que ganarlos. Hoy fue una demostración de que Nacional tuvo personalidad, autoridad, intensidad, que es la forma en que se juegan estos partidos. Conseguir los tres puntos en nuestra casa era muy importante. Ellos tienen calidad y jugadores que marcan la diferencia, nos hicieron una gran jugada en el 2-1 y después justo viene el parón que creo que nos beneficia, porque justo se habían puesto ahí, eso te da entusiasmo, y pudimos cerrar el partido con el 3-1".

D. Battiste

Luis Suárez

El gol, ¿pensó definir así?

“Son milésimas de segundo en los que uno tiene el instinto de tomar la decisión. Uno busca un pase o intentar controlar mejor la pelota. Cuando queda picando y el central no me había seguido, veo que venía el Motita (Walter Gargano) de atrás y no me quedó otra que intentar pegarle de la mejor manera posible y me salió un lindo gol”.

La previa del clásico

“La semana la traté de vivir de la mejor manera posible (…) Previo al clásico siempre tenés cierta incertidumbre de que te salga una tarde redonda, que sea una fiesta en paz y que la familia lo pueda disfrutar. Creo que uno se pone muy contento. Estoy muy feliz después del partido, por la forma que se ganó y convertir, eso tiene un plus. No puedo imaginarme otra tarde que no sea como la que terminamos hoy”.

¿El gol a Peñarol es diferente?

“Es especial. Un gol en clásicos es especial, uno siendo hincha de Nacional tiene un sabor especial. Es un gol más de los tantos, y lindos, que he hecho en mi carrera, creo que quedó lindo por jugar acá, con nuestra gente”.

D. Battiste

El festejo de su gol

¿Hay favoritos en los clásicos?

“En los clásicos no hay favorito. El que viene bien y mejor, tiene un plus, También jugando de local... El equipo venía incentivado y con muchas ganas de ganar en el Parque. Creo que no hay favoritos, pero el autoestima te genera un plus en la semana”.

D. Battiste

El saludo de Suárez y Lozano

El saludo al niño de Peñarol al salir del hotel y a los jugadores aurinegros

“Creo que tenemos que ser conscientes de que uno aparte de ser hincha de Nacional, y el Mota y todos los jugadores de Peñarol, hinchas de Peñarol, tenemos que ser ejemplo. Por eso fue la movida que hicimos con el Mota. Yo soy hincha de Nacional y quiero ganar dentro de la cancha, y él de Peñarol y quiere ganar dentro de la cancha. Pero tenemos que ser ejemplo... Después, pasan cosas en la cancha que alguno tira algo. Tanto los hinchas de Nacional y los de Peñarol tenemos que divertirnos con el espectáculo que dan los jugadores dentro de la cancha.

Al niño lo vi, y me llamó muchísimo la atención. Es una demostración de que es fútbol, son niños, y que a pesar de la camiseta que tenga, uno es uruguayo. Estoy muy agradecido a la hinchada de Peñarol por cómo me está tratando a pesar de venir al clásico rival, y más que agradecido a los de Nacional por el cariño que me están brindando”.