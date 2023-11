La conferencia de prensa de Bielsa y su explicación sobre el regreso de Luis Suárez a la selección uruguaya

El director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, brinda en estos momentos una conferencia de prensa en el Estadio Centenario previo a los partidos ante Argentina y Bolivia por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

El entrenador argentino habla del retorno de Luis Suárez a la celeste, luego de que no fue tenido en cuenta para las dos primeras dobles fechas de las Clasificatorias contra Chile, Ecuador, Colombia y Brasil.

Asimismo,aborda otros temas relativos a los encuentros que disputarán el combinado nacional los próximos jueves 16 ante Argentina en La Bombonera, y martes 21 contra Bolivia en el Estadio Centenario.

"Considerando que Uruguay tiene ocho amarillas, en realidad siete porque Nández no está convocado, no estoy seguro de que tenga que hacer una convocatoria con más jugadores de la habitual. Eso lo voy a ir definiendo desde el domingo cuando terminen de jugar en sus ligas", dijo Bielsa.

"En un jugador como Suárez,más allá de cualquier consideración que por más positiva que pueda ser, lo que siempre habla por él son los goles y convierte con regularidad y su equipo está en una posición de privilegio en el Torneo Brasileño y es el equipo que más goles ha anotado y Suárez ha convertido y asistido en una situación muy alta e influyente. Lo que está haciendo es muy valioso", dijo Bielsa.

Leonardo Carreño

Marcelo Bielsa habló de los partidos que se vienen de la selección uruguaya

Sobre Rodrigo Bentancur, quien está volviendo tras una lesión que lo mantuvo ocho meses y medio sin jugar indicó: "Traer a un jugador sabiendo de antemano que no lo voy a utilizar, no es una posibilidad que yo maneje. Normalmente, dos partidos se absorben con 17 o 18 jugadores. Citando a 23 o 25 jugadores considerando posibles sancionados, creo que es suficiente. La idea de traer futbolistas por si acaso o sin la seguridad de poder utilizarlos, mi idea es que una forma de respetar a cada uno de los convocados es la certeza de que estén en condiciones de absorber minutos".

Respecto al partido ante Argentina dijo que "de ninguna manera puede ser sencillo. El modelo de Argentina está totalmente claro,hace mucho tiempo que juega del mismo modo y a muy buen nivel y de la forma que intentamos jugar nosotros, vamos a tratar de trasladarla a ese partido en Buenos Aires. Vamos a intentar jugar y ellos también. Le vamos a dar mucha importancia a la recuperación de la pelota. Si solo pensamos en defender, estoy seguro de que es un partido perdido. Si a un rival como Argentina, le jugamos con un planteo defensivo, las posibilidades de éxito son muy bajas. Vamos a todos los partidos con la intención de dominar, pero después hay que ver qué sucede. Estoy convencido que Uruguay tiene futbolistas para tratar de enfrentar a un rival como Argentina sin de antemano, tomar precauciones exageradas que impidan que una de las grandes virtudes que es el manejo de la pelota y la calidad de sus jugadores, no intente ponerse de manifiesto".

Leonardo Carreño

Marcelo Bielsa habló de los encuentros de Eliminatorias que se vienen

La posición retrasada de Manuel Ugarte "se dio porque Brasil sustituyó a Neymar contra dos centroatacantes. Si se hubiera quedado en el medio, no habría tenido a quién marcar, y los dos centrales nuestros, se hubieran quedado sin el aporte suyo para darles una buena mano, delante de ellos, tratando de defender en la zona donde atacaba Neymar y luego jugó por detrás".

Consultado acerca de qué es lo que cambió para que Suárez fuera reservado ahora, Bielsa expresó: "Tenemos necesidades distintas respecto a la difusión de las reservas. Para mí que un jugador sea reservado, es un recurso que plantea la organización y desde mi punto de vista, no debe ser difundido. Hace mucho tiempo que trabajo con futbolistas y hay que ser muy cuidadoso con la autoestima de un jugador y una forma es recurrir a él cuando es necesario y no excluirlo de una potencial nominación. Eso es mucho más sencillo para los medios de comunicación descartar mi mirada y privilegiar la que tienen ustedes, lo que es comprensible. No creo que sea una intolerancia para esperar. Cuando se da algo que luego no se confirma, se da una polémica inútil. Esa es la forma en la que yo pienso. Usted me pregunta si en estos seis partidos, la realidad de Suárez ha cambiado y yo creo que no. Su rendimiento se expresa en goles.Si Suárez juega muy bien y no convierte, me imagino que él no se sentiría bien. Es muy raro que un jugador sin jugar bien, solo convierta. Su rendimiento ha sido parejo.¿Qué indica que juega bien un jugador si no convierte? Las asistencias. Aparte de terminar las jugadas, un futbolista ayuda a construirlas con asistencias para otro compañero, se dan dos aspectos que redondean la realidad de Suárez: que asiste y que convierte. Cuando doy tanta vuelta para contestar la misma pregunta, no me siento cómodo respecto de ustedes, porque uno parece un charlatán, pero bueno, uno tiene que responder".

Acerca de Lionel Messi sobre si es un genio y si Luis Suárez se puede catalogar como tal, Bielsa también fue consultado.

"No hay entrenador que vaya a enfrentar a Messi que no se le pregunte lo que usted me está preguntando. No hay un método contra Messi que es el mejor jugador del mundo. Si nadie ha encontrado una fórmula, habrá que entender lo que juega. No hay una fórmula, alguna vez habría que preguntarle a él qué habría que hacer para que no juegue bien. Que no haya una fórmula eficaz para que un jugador no luzca, va a mantener más vivo al fútbol".

Preguntado sobre si tuvo un contacto con Suárez, expresó que "la respuesta es la misma que di en su momento. A partir que Suárez indicó con claridad que su expectativa es ser considerado,no consideré otra manera que sea convocándolo o no. Recuerde que la convocatoria de un jugador no se hace para satisfacer ni al público ni al jugador. Un entrenador no la hace por la presión de la opinión pública o de la prensa. Hablamos de Luis Suárez, un gran jugador, una gloria del fútbol uruguayo y un futbolista vigente. Si uno lo convoca tiene que dar la posibilidad potencial de darle minutos. Puede o no jugar".

Acerca de Bolivia, dijo que "el fútbol es fútbol porque los partidos que se ganan antes de jugarlos, muchas veces brindan sorpresas".

Bielsa también habló de Darwin Núñez. "No hice nada para cambiarlo o darle confianza. Él juega, entre comillas, en el mejor equipo del mundo. A veces es Liverpool, puede ser el City, Real Madrid, Bayern Múnich. Tal vez, en este momento, en que el City ha lucido con una constancia muy frecuente, habrá un segundo mejor equipo. Si Darwin Núñez juega en 'el mejor equipo del mundo', y destacando y accediendo a la titularidad que la disputa con jugadores de una cotización altísima,igual a la de él, nadie que no está maduro y muy fuerte mentalmente, puede asumir eso. El otro día veía la derrota de Liverpool contra Toulouse y se percibe claramente en el cierre del partido que perdían 3-1 y lo podían haber ganado. Pero la rebeldía de los jugadores de Liverpool fue grande y los grandes equipos del mundo, no creen en la derrota y Darwin Núñez juega en ese equipo".

Juan Manuel Lillo y Pablo Aimar hablaron de la preocupación del fútbol a un toque y de eso fue consultado el DT celeste.

"Lillo es una eminencia en el fútbol. Pablo Aimar fue un jugador único. Siempre pensé que iba a ser el mejor jugador del mundo.Finalmente no lo logró, pero desplegó un fútbol extraordinario. Al jugador no se le enseña a gambetear, es una de las pocas cosas que es imposible de enseñar. Es más, para ver hasta qué punto no se puede enseñar, cuando ve en las academias de formación de futbolistas, se le proponen dos o tres formas de eliminar rivales evitando la gambeta y después uno se da cuenta que la gambeta no se puede enseñar porque el jugador inventa y aplica una forma de gambetear que no responde al momento que se espera. La gambeta tiene vida propia. De la misma forma que no se enseña, tampoco se anula. La única forma es reprimiéndola y eso es un verdadero sinsentido. Ningún entrenador debería reprimir a la gambeta. Cuando yo dirigía a Argentina pasó lo que pasó en el partido con Suecia en el Mundial de Corea y Japón. Tengo mucho afecto por Ariel Ortega, jugador único, extraordinario. Después del partido, estábamos asimilando esa derrota tan difícil y Ortega dijo '¿cómo puede ser que yo en 90 minutos no encontré una gambeta para ganar este partido?'. Argentina jugó muy bien, creó 15 situaciones de gol. Y Ortega amaba la gambeta y lamentaba no haberla podido encontrar. Yo propongo que el jugador gambetée. O'Neill murió hace poco y en Uruguay lo describían como uno de los mejores del mundo y yo dije, 'pucha, lo que me he perdido por no haberlo conocido más'. Esas son las cosas que a mí me gustaría conocer, porque este no es mi país y me encantaría, La gambeta debería ser bendecida y no reprimida".