La crisis de una plataforma cripto le pega fuerte al bitcoin y al resto de las criptomonedas

Luego de que Binance, la principal plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, confirmara este martes a compra de su rival FTX tras una llamada de auxilio por la "crisis de liquidez" que afronta, el mercado de las criptodivisas sufre un duro revés este miércoles.

La cotización del bitcoin baja esta jornada de los US$ 20 mil, después de que el mayor activo digital del mundo alcanzara ayer nuevos máximos de dos años. Sobre el mediodía de este miércoles la criptomoneda se negociaba levemente por encima de los US$ 17.200, con una caída de 7% en su valor. Lo mismo pasaba con Ehtereum (-11%), a US$ 1.182 y el resto de las criptomonedas.

"Esta tarde (por el martes), FTX solicitó nuestra ayuda. Hay una importante crisis de liquidez. Para proteger a los usuarios, firmamos una LOI [carta de intención] no vinculante, con la intención de adquirir completamente a http://FTX.com y ayudar a cubrir la crisis de liquidez. Llevaremos a cabo un DD [debida diligencia] completo en los próximos días", dijo el CEO de Binance, Changpeng Zhao, en Twitter.

Asimismo, advirtió que el token FTT adquirirá un comportamiento "altamente volátil" durante los días en los que se desarrolle el acuerdo.

BNB, la moneda de Binance, se negocia a US$ 301, esto es un 8% menos que la jornada anterior. Mientras que el FTT, token de FTX, se vende a US$ 4,49, un derrumbe diario del 70%.

“Dado que las diligencias debidas para el acuerdo están en curso, quiero recordarles a todos: no intercambien tokens FTT. Si tienes en la cartera, tienes en la cartera. No compres, ni vendas. Tan pronto como terminé la llamada con SBF [Sam Bankman-Fried, CEO de FTX] ayer, le pedí a nuestro equipo que dejara de vender como organización. Sí, tenemos una bolsa. Pero eso está bien. Más importante aún, debemos mantenernos en un estándar más alto que incluso los bancos”, advirtió Changpeng “CZ” Zhao, CEO y fundador de Binance, a través de las redes sociales.