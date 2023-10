La crítica de Ruglio a Evaristo: "Cuando la cosa se complicó, se abrió"

A menos de un mes de las elecciones de Peñarol, el presidente Ignacio Ruglio recordó en una entrevista que brindó este viernes sus diferencias con Evaristo González, uno de los cuatro candidatos confirmados hasta el momento y le recordó que "cuando la cosa se complicó, se abrió".

En una entrevista que brindó en Sport 890, le preguntaron a Ruglio si Evaristo González hizo una buena gestión como presidente del básquetbol, a lo que respondió: "Gestionó. El año pasado peleamos el descenso. Teníamos US$ 600.000 de presupuesto. Nos sacaron cinco puntos, como a otros equipos".

Leonardo Carreño

Ruglio, Abel Hernández y Evaristo González

Ante la insistencia en la pregunta, el actual titular del club agregó: "Gestionó. Como todo el que gestiona. El primer año con US$ 400.000 llegamos al final. El segundo peleamos el descenso. Y se lo dije: 'Eva, mirá que peleaste el descenso con el básquetbol. No salgo todos los días a decir eso. Cuando vos peleaste el descenso con el básquetbol, fui a los cinco partidos, en la cancha de Olimpia estábamos por bajar, y fui a poner la carita al costado tuyo por si pasaba algo malo'. Eso es lo que me molesta, cuando se despegan. Yo no me despegué. Yo no gestionaba. Él me vio en los cinco partidos. Me vio al costado de él. No podés despegarte cuando la cuerda viene embarrada. Esa es mi principal diferencia con él. Cuando en Los Aromos las cosas se complicaban, me pegué a Diego Forlán, y me pegué a Jorge Barrera (presidente en ese momento) y le decía, 'no lo saques'. Y era oposición. A veces digo: cuando la cuerda viene complicada, el socio ve quiénes meten el pecho. Esa es mi diferencia más grande con Eva, de ver lo que le hizo a Barrera, porque cuando la cosa se complicó se abrió, y ahora pasada de nuevo".

En la carrera por la presidencia, Peñarol tiene cuatro candidatos, el actual presidente Ruglio, Edgardo Novick, quien según una encuesta Metrocall Conctact Center se posiciona como el candidato más firme de la oposición en competirle la presidencia al oficialismo, y completan las candidaturas de Evaristo González y Gastón Tealdi.