La demanda por autos híbridos vuela: los modelos más buscados y cuánto cuestan

La oferta, demanda e intención de compra para los autos híbridos (motor a combustión y eléctrico) viene creciendo a buen ritmo en Uruguay, acompañando un fenómeno que se viene dando en varios países de América Latina. Según un estudio realizado por la plataforma Mercado Libre, en el período de enero hasta octubre, la demanda en Uruguay tuvo un crecimiento notorio del 62%, la intención de compra del 50%, mientras que la oferta aumentó 33% comparando con el mismo período de 2020.

El comportamiento de los uruguayos es similar al de otros mercado de Latinoamérica: en México los guarismos fueron de: 53% de aumento de la demanda, 43% la intención de compra y 17% para la oferta, en Argentina creció 64% la demanda, 31% la oferta y 15% la oferta, y se destaca Colombia con crecimientos mayores al 100% en todas las variables. El único país analizado donde se observó una caída tanto de oferta como de demanda fue en Brasil, probablemente asociado a la crisis energética que vive ese país actualmente, según el informe.

El crecimiento del interés por los autos híbridos sobresale dentro de la categoría general de autos y camionetas: mientras que en lo que va del año, la demanda a intención de compra de esa categoría cayó 2,5% y 12% respectivamente (en comparación con el mismo período del año pasado), la sección híbridos específicamente creció 62% en la demanda y 54% en la intención de compra. Incluso, en abril de este año se observó un aumento interanual del 193% en las visitas y 207% en los contactos a anuncios de vehículos híbridos.

Los más buscados y cuánto cuestan

En Uruguay, los autos híbridos más buscados son el Suzuki Swift, seguido no tan de lejos por el Toyota Corolla, el Toyota Prius y la Rav 4. Los modelos híbridos de Toyota son los más populares en los países analizados. Tanto en Argentina, como en Brasil, Colombia y México un modelo de la marca japonesa está entre los más buscados de la categoría, según Mercado Libre.

En cuanto a la intención de compra (entendida como la cantidad de veces que un usuario aprieta el botón “contacto” de una publicación en el sitio) el orden de preferencias cambia, pero se mantienen los modelos: el Prius se encuentra en primer lugar, seguido por el Corolla y completa el podio el Swift. El resto del top 5 lo ocupan otros dos modelos de Toyota.

La oferta en tanto acompaña parcialmente a la demanda, y especialmente a la intención de compra. Ya que entre los cinco modelos con mayor oferta están los tres modelos de Toyota más buscados y contactados, pero se cuela en cuarto lugar el Hyundai Ioniq.

“El mercado de autos híbridos y eléctricos está empezando a cobrar fuerza en Uruguay. Apoyado en una mayor conciencia ambiental de parte de los consumidores y también gracias a sus buenos rendimientos, cada vez vemos más participación de este segmento tanto en la oferta como en la demanda. El 100% de las marcas que importan vehículos híbridos y eléctricos están en Mercado Libre, por lo que contamos con la oferta más completa del segmento”, dijo Jonathan Szwarcman, gerente de Marketplace Vehículos en Mercado Libre Uruguay.

El rango de precios para acceder a estos vehículos también se fue ampliando. La llegada de nuevos modelos, así como la aparición de oferta de usados en este segmento hicieron que se hiciera más accesible acceder a un híbrido.

Por ejemplo: para vehículos 0 km, el modelo más económico es el Swift GL Hybrid, modelo 2021 con un precio de entrada de US$ 20.990, luego la escala va subiendo con valores de hasta US$ 65.000 para los modelos más demandados como el Toyota Rav4 LIMITED 4X4 2021 0 km y aún más altos para autos de alta gama que utilizan esta tecnología. En cuanto a los usados, dentro de los modelos más buscados, se pueden encontrar, por ejemplo, un Toyota Prius 1.8 Híbrido con 2 años de uso por US$ 16.500.

Hace dos semanas, el gobierno de Uruguay publicó un decreto en el que baja las tasas de Imesi para los vehículos híbridos según su categoría y cilindrada, "por lo que es de esperar que bajen los precios de este segmento en el futuro haciéndolos más accesibles" para los consumidores, según Mercado Libre.

Desde junio de 2022 la tasa general de Imesi vigente de 3,45% se dividirá en franjas. Los híbridos enchufables tributarán 2% hasta 2.000 cc de cilindrada y 34,5% para más de 2.500 cc. Los híbridos no enchufables pagarán 3,45% hasta cilindradas de 2000 cc, 23% entre 2.000 y 2.500 cc, y 34,5% por encima de 2.500 cc. En tanto los hibrido suave o mild hybrid pagarán hasta 7% hasta 1.500 cc, 14% ente 1.500 y 2.000 cc, y 34,5% por encima de 2.000 cc.