La deuda que tomó el gobierno de Lacalle Pou en 2020 y qué paso con el tope fijado por ley

La última ley del Presupuesto quinquenal del gobierno de Luis Lacalle Pou incorporó un nuevo marco normativo de autorización de la deuda pública uruguaya. Dicha norma establece un monto máximo de endeudamiento neto que puede contraer el Gobierno Central durante el año fiscal.

El endeudamiento neto se define como el endeudamiento bruto (la suma de emisiones de títulos de mercado y desembolsos de préstamos con organismos multilaterales de crédito y otras instituciones financieras), deducidas las amortizaciones contractuales y anticipadas de dichos instrumentos financieros, así como la variación de activos financieros del Gobierno Central (disponibilidades líquidas y otros activos financieros) durante el ejercicio.

"El Artículo 696 de la Ley 19.924 autorizó al Gobierno Central a contraer endeudamiento neto por hasta un monto máximo equivalente a US$ 3.500 millones durante el ejercicio 2020. En el acumulado del 2020, el endeudamiento neto del Gobierno Central fue de US$ 3.120 millones, cumpliéndose así con el marco normativo vigente", informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su sitio web.

El gobierno realizó emisiones de deuda en el mercado doméstico por el equivalente a US$ 2.607 millones y captó otros US$ 2.000 millones en emisiones internacionales. Además, recibió desembolsos de organismos multilaterales por US$ 1.280 millones. Las amortizaciones de títulos de deuda y préstamos en 2020 totalizaron US$ 2.194 millones.

El gobierno cerró su primer año calendario de gestión con un déficit fiscal equivalente a 6% del PIB, medio punto por debajo del 6,5% que había estimado en la ley de Presupuesto quinquenal ya con la pandemia en pleno desarrollo. De todas formas, hubo una actualización metodológica del Banco Central (BCU) para medir el PIB sobre fines del año pasado que jugó a favor para tener un mejor desempeño de las cuentas públicas. Con el viejo modelo, el déficit fiscal del 2020 habría cerrado en 6,4%, apenas una décima por debajo de la proyección oficial.

Para este año, el gobierno tenía una meta de déficit fiscal de 4,1% del PIB en los supuestos del Presupuesto. Sin embargo, la ministra de Economía Azucena Arbeleche ya anticipó que no se cumplirá con esa previsión debido a los mayores costos que está dejando la pandemia para la economía uruguaya.