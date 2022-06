La doble vía de la ruta 1 en Colonia y un problema por resolver: las palmeras

En el programa de inversión en infraestructura vial del Ministerio de Transporte y Obras Pública (MTOP) está la construcción de un tramo en doble vía sobre ruta 1 en los accesos a Colonia. Las autoridades prevén licitar la obra en el correr del segundo semestre de año, una vez se resuelva qué hacer con las palmeras que están ubicadas al costado de la ruta próximo a la ciudad.

Es un tema que en el pasado ya ha generado discusiones en el departamento. En octubre de 2021 hubo vecinos y organizaciones ambientalistas que frenaron la extracción de algunos ejemplares que se quería realizar para construir una explanada de estacionamiento y una garita para los ómnibus de línea en los accesos. Al final, se sacaron 4 de las 6 que estaba planificado inicialmente.

Ahora el tema está de nuevo en agenda. “¿Qué pasará con las palmeras cuando se haga la doble vía? le preguntaron al ministro José Luis Falero hace unos días en un desayuno de trabajo organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio de Uruguay.

Y el ministro respondió: “Los uruguayos somos conservadores. Imaginen que en los últimos tiempos tenemos en los siniestros de tránsito un alto número de personas que pierden la vida como consecuencia de salirse de la faja y pegarse contra un árbol. Muchos, gente joven. Y todavía tenemos gente que defiende la ubicación de una palmera”, dijo.

“Yo no digo que no defiendan la palmera, pero la ubicación de la palmera para mi es incomprensible”, añadió el ministro. Falero dijo que la idea es sacarlas y reubicarlas. “Al vecino que nos diga: ‘Yo tuve la palmera siempre enfrente a mi casa y no la quiero perder’ le vamos a dar la chance de que la tenga, pero del lado de su terreno, no en la ruta”, afirmó.

“Esto es clave. Yo no puedo arriesgar la vida de los que van en la ruta por tener una palmera. ¿La quieren tener? Se la transplanto y la ponemos del lado de su casa. Va a ser así. La seguridad en el tránsito está por encima, sino no podemos pensar en un país moderno”, insistió el ministro.

El tramo que se proyecta construir para culminar la doble vía de ruta 1 se extiende por unos 30 kilómetros entre la radial de Tarariras y la capital departamental. Al igual que en otras rutas nacionales, para la obra se utilizará la modalidad de Contratos de Rehabilitación, Mantenimiento y Financiación (Cremaf).

No es la primera vez que se tiene que resolver un tema ambiental de estas características. Cuando se planificó la doble vía de la ruta 3 en San José (en construcción), hubo que remover unas 200 palmeras que había en la zona. Una parte se trasladó a la ruta 11, y las de especies de mayor valor autóctono, como las pindó y butiá fueron replantadas en el parque ubicado en la radial de ruta 1 y ruta 3, propiedad del MTOP, había informado radio 41 de San José.

Doble vía a Rocha y extensión de la perimetral

También se construirá carretera doble vía en ruta 9, desde Rocha pasando por Pan de Azúcar hasta el cruce con ruta 8. La obra se comenzará a ejecutar en el segundo semestre. Y se proyecta extender la doble vía de ruta 8, desde ruta 11 hasta ruta 9. Además, está prevista una ampliación de la ruta perimetral, que hoy llega hasta la ruta 5, y que se planea extender hasta ruta 1 próximo al Comcar, informó Falero en la Cámara Española.