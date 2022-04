La duda en el mercado ganadero es si los precios llegaron a su techo

Los valores de la hacienda gorda tienden a estabilizarse en un mercado recalentado, con valores nunca antes vistos, un ritmo de faena que se sostiene sobre las 50.000 cabezas semanales y firmeza externa. Las miradas siguen puestas en cómo se mueve China, el principal destino para la carne uruguaya, en medio de las restricciones por el aumento de casos de covid. Mientras, en el mercado local la reposición se afirma.

El tono del mercado del gordo ha sido similar al de la semana pasada, con algo más de oferta y la industria comprando todo lo que aparece.

“El techo de precios lo pasamos hace rato”, dijo Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales.

Los mejores novillos se venden sobre los US$ 5,60 por kilo a la carne, dependiendo de la calidad del ganado. Los negocios por vaquillonas se dan entre US$ 5,40 y US$ 5,50. La vaca bien terminada se acerca a US$ 5,40 por kilo.

Las entradas rondan los ocho días, en los últimos días con cargas distorsionadas por las lluvias.

Comienza una nueva ventana de faena de corral con destino a la Cuota 481, pero la expectativa es que no tenga mayor incidencia sobre el mercado.

No hay un volumen de oferta de ganado de pasto que pueda ejercer presión.

La expectativa es que haya alguna corrección de valores en algún momento, pero no está claro cuándo. La industria se ha propuesto faenar todo lo posible y licuar costos fijos. No se ve por delante una sobreoferta. Cómo evolucione la demanda y los valores en China será determinante.

En la última semana hubo un afloje en ese mercado y los valores propuestos bajaron entre US$ 200 y US$ 300 por tonelada, aún así manteniéndose en niveles excepcionales. Inciden las restricciones por contagios de covid y el impacto en la logística, principalmente en Shanghái. Otros mercados, como Europa y el Nafta, siguen firmes.

La relación hacienda/exportación volvió a subir en la última semana y prácticamente todo el año ha estado arriba del promedio histórico, determinado por valores récord de la hacienda.

Juan Samuelle

Se sostiene una demanda firme por todas las categorías de vacunos.

Récord en el valor de la carne

El precio de exportación también alcanza niveles inéditos para Uruguay. La tonelada de carne vacuna exportada llegó a un nuevo récord de US$ 5.279 para el promedio de los últimos 30 días. Y en lo que va del año subió 29,4% frente al mismo periodo de 2021.

En la medida que la industria siga demandando al ritmo que viene hasta ahora, la firmeza persistirá, aunque hay expectativa de que pueda haber una corrección de valores en el gordo, coinciden operadores del mercado consultados.

Abril completará 12 meses con una faena de más de 200.000 vacunos. Nunca hasta ahora se ha dado. En lo que va de 2022 se llevan industrializadas 829.861 reses, 13,7% más que el año pasado. La semana pasada la faena fue de 52.308 bovinos.

Uno de los destaques de la semana es el repunte de los precios de la reposición. Los terneros promediaron US$ 3,16 por kilo en Plaza Rural, un 3,2% más que en el remate anterior y 34% más que un año atrás. En Pantalla Uruguay promediaron US$ 3,13, un 34% por encima de un año atrás y 4% arriba del valor de marzo. La reposición acompaña la firmeza del gordo en plena zafra de terneros, en un mercado demandado y con lluvias que dan un envión desde el punto de vista forrajero.

EO

Mercado firme en ovinos

En el caso de los lanares la demanda es firme, sin mucha oferta. Los valores siguen con flechas verdes. Se coloca fluidamente, pero cuesta cerrar los números para la industria, señaló Basso. El cordero cotiza sobre US$ 4,55 por kilo, borregos US$ 4,53 y ovejas US$ 4,10.

La faena se mantiene por debajo de los volúmenes registrados el año pasado. En el exterior, el mercado chino está más tranquilo.

El volumen de carne ovina exportado ha bajado 21% este año, desde 8.605 a 6.792 toneladas, aunque los valores promedio se muestran firmes: US$ 5.157 en 2022, 9% arriba de igual periodo del año pasado.