La expansión masiva del gas natural licuado atentaría contra las metas de los acuerdos de París

Un nuevo informe del Climate Action Tracker, un sitio web que analiza los compromisos que los países establecen con el objetivo de llegar a 1,5 °C de calentamiento global, según lo establecido por el Acuerdo de París, fue difundido por las organizaciones no gubernamentales alemanas Climate Analysis y New Climate y afirma que los planes de expansión masiva del gas natural licuado (GNL) comprometerán seriamente el cumplimiento del límite de 1,5º C, el umbral situado desde el Acuerdo de París como objetivo mínimo para mitigar los efectos del cambio climático y ha relacionado “fiebre del oro” en torno al GNL con las acciones disparadas tras la invasión rusa de Ucrania en el pasado mes de febrero.

El análisis establece que la capacidad del GNL que se está construyendo actualmente, junto con los planes de expansión, podría aumentar las emisiones en más de 1,9 gigatoneladas (Gt) de dióxido de carbono (CO2) equivalente hacia el año 2030, muy por encima de los niveles de emisión que la Agencia Internacional de la Energía ha determinado para que el sector energético mundial alcance las emisiones cero de CO2 en 2050. Entre 2020 y 2050, afirma el informe, las emisiones acumuladas de GNL podrían ser superiores a 40 GtCO2, lo que equivale a cerca del 10% del presupuesto de carbono restante, es decir, el límite superior del dióxido de carbono total para mantener el objetivo de un aumento de solo 1, 5º de la temperatura de la tierra. Leé también Los países del Sur global necesitan US$ 2,4 billones al año para enfrentar el calentamiento global Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, se han anunciado 26 nuevas plantas regasificadoras en la Unión Europea. La capacidad de almacenamiento del gas importado se elevará hasta 168 kilómetros cúbicos de gas natural, lo que cubrirá el 41% de la demanda europea. La Comisión Europea, en una decisión que el informe considera “lamentable”, impulsó un cambio de clasificación para considerar “verde” esta fuente energética. Tanto la expansión de proyectos en áreas exportadoras como África, Oriente Medio, Australia o Norteamérica como el giro hacia el GNL en países importadores como Italia o Alemania plantean un escenario problemático de aumento de emisiones no previsto antes de la expansión de esta fuente energética. Se da la paradoja, refiere el informe, de que la actual capacidad ya supera el conjunto de las exportaciones rusas a las que se pretende sustituir, y que en 2030 la producción de este tipo de gas duplicará las exportaciones de gas ruso el año 2021. Según el informe, la capacidad de almacenamiento de las regasificadoras actuales ya es compatible con el objetivo de incremento de solo un 1, 5º y, por lo tanto, la ampliación de la capacidad es “una falsa solución”. Leé también Los incendios en el Ártico en el círculo vicioso del fuego, el carbono y el calentamiento global Recientemente, España, Francia y Portugal acordaron la construcción de una nueva infraestructura gasística para unir Barcelona y Marsella a través de un gasoducto, lo que sitúa a España como uno de los nudos de regasificación y exportación en el continente, una posición para la que depende de la importación desde otros territorios. Con los objetivos actuales, para lo que queda de la década, el mundo se encamina a un calentamiento de 2,4°C, subraya Climate Action Tracker, que en su ya habitual termómetro de cumplimento de objetivos establece que en este 2022 ya se ha superado el aumento de la temperatura de 1, 2º en lo que queda de siglo. No está previsto que la cumbre que estos días se celebra en Sharm El Sheikh (Egipto) se establezcan nuevos objetivos de reducción, ya que se trata de una cita sobre reducción y mitigación de daños y consideración de apoyo económico a las regiones pobres que ya están sufriendo los estragos del cambio climático.