La explicación de la policía al récord histórico de incautación de cocaína

Las incautaciones de cocaína en 2019 crecieron 1.591% en comparación a 2018: pasaron de 754 a 12.042 kilos (12 toneladas). Ha sido un récord absoluto, que incluso había superado casi por cinco veces los 2.459 kilos incautados en 2009, el año más exitoso en la confiscación de esta droga hasta este año, según datos del Ministerio del Interior a los que accedió El Observador.

Ya en el primer semestre, las autoridades destacaban que se había incautado una cantidad de cocaína tres veces superior a la del 2018. Para entonces ya había tenido lugar a comienzos de agosto un operativo en Parque del Plata que permitió capturar el transporte de 872 kilos de la droga, y tras el cual fueron imputados cinco delincuentes. Pero luego vinieron incautaciones de dimensiones superiores, como los 3.000 kilos de cocaína confiscados en el puerto de Montevideo el 20 de noviembre, y los episodios de la semana pasada: casi seis toneladas incautadas entre este jueves y el viernes –más de 4.000 kilos en el puerto y más de 1.400 en el establecimiento rural Las Camelias, donde también fue cargada la droga anterior– y 416 kilos que eran trasladados por rutas de Río Negro.

Unos meses antes, las autoridades quedaron en falso al no poder hacerse de otros cargamentos históricos y que batieron récord de incautaciones en el extranjero, como las cuatro toneladas y media que fueron encontradas en un contenedor que había sido cargado en un silo ubicado en San José a principios de junio, o los 600 kilos incautados en Francia en un avión que salió del aeropuerto de Carrasco a mediados de mayo, entre otros.

Ante la consulta de cuál ha sido el principal factor que explique el abrupto incremento, el director nacional de la Policía, Mario Layera, refirió al hecho de que "las agencias policiales antidrogas informaron ese año de una súper producción" de esta droga en el continente. "Eso hace que todas las rutas se calienten", agregó.

La geografía caracterizada por una penillanura levemente ondulada, con una frontera con escaso control y pocos recursos para interceptar aviones que vuelan sin autorización, son constante históricas de Uruguay, añadió Layera, para explicar por qué cree que los factores que cambiaron son externos.

En ese sentido, negó que haya habido cambios en la estrategia policial, e insistió en el aumento de la producción cocacolera: "Hay incautaciones de cargamentos récord en Estados Unidos y Europa, incluyendo la novedad de los submarinos", como medio de transporte.

No obstante, al menos dentro de la órbita de la Dirección Nacional de Aduanas, sí han habido cambios, y desde que se pusieron en marcha esos cambios, ha habido resultados. A partir de noviembre, luego del escándalo de Hamburgo que derivó en la renuncia del anterior director, Enrique Canon, se realizaron importantes cambios en el sistema de seguridad del puerto de la capital.

Entre otras cosas, se resolvió que la unidad de control revisara en forma parcial o total los contenedores en las que se privilegiara la utilización del escáner como mecanismo de control. Además, se ordenó que se realizaran acciones manuales que inmovilizaran contenedores o carga suelta.

"Es posible que el efecto (también) sea que habíamos desaparecido del mapa en los últimos años y en Europa no nos identificaban con perfil sospechoso, algo que volvió a Uruguay atractivo", aseguró Layera.

Las cifras

Según datos la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Droga, las incautaciones de cocaína no han seguido una tendencia ascendente. Por el contrario, han presentado variaciones. Luego del segundo récord de 2009, al año siguiente se confiscaron 415 kilos, en 2011 se incautaron 257 kilos, al año siguiente 675, en 2013 subió a 1.529, en 2014 bajó a 430, en 2015 siguió bajando a 135, en 2016 se confiscaron 149 y en 2017 hubo casi la misma cantidad de cocaína incautada que el año anterior: 145 kilos.

El origen

Aún no se sabe con exactitud de dónde llegaron las casi seis toneladas de droga que, según la teoría de la fiscalía, cargó en dos contenedores el productor rural Luis Gastón Murialdo Garrone, imputado este domingo con prisión preventiva, junto con su hijo y dos de sus empleados.

Sin embargo, los primeros indicios apuntan a que vino de Bolivia, como ha ocurrido con la mayor parte de la cocaína incautada en los últimos años, dijo Layera a El Observador.

"Pero otras podrían ser peruanas", agregó el jerarca, aunque también dijo que las autoridades están "estudiando qué es lo que pasa en Bolivia".

En diálogo con el programa Así Nos Va, de Radio Carve, el director de la brigada antidroga, Carlos Noria, aseguró que el origen de la droga es difícil de determinar, en parte porque, según dijo, el sistema de producción, transporte y distribución ya no recae en organizaciones únicas. "Ya carteles no existen. Aquel concepto que teníamos en los 90' de organizaciones criminales que abarcaban todo el proceso de la producción hasta la distribución" no existe más, afirmó.

"Ahora los sistemas están diseminados, y hay pequeñas organizaciones que están produciendo y transportando, y pequeñas organizaciones que están distribuyendo (...) y que se nutren de distintos productores", reiteró.

Según supo El Observador, asesores de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de Bolivia repararon en la noticia de la incautación histórica de esta semana, y comenzaron a estudiar el caso uruguayo, aunque todavía no arribaron a conclusiones determinantes.

Por otra parte, fuentes del organismo se remitieron al informe Monitoreo de Cultivos de coca en Bolivia de 2018, que da cuenta de una disminución en 6% en la extensión de las superficies dedicadas a la producción de esta planta en comparación a 2017.