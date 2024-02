La extraña forma en que Peñarol le comunicó a Mathías De Ritis que no seguirá en el club

El lateral izquierdo de Peñarol Mathías De Ritis reveló este domingo que dejó de entrenar con el club y que su representante Edgardo Lasalvia le está buscando una salida a préstamo. Además, reveló cómo se enteró de que su club no lo iba a tener en cuenta para esta temporada 2024.

"El que se encarga de manejar mi futuro es el Chino (Edgardo Lasalvia). Sé que hay una posibilidad de Medio Oriente pero no me quiere decir mucho para que no me dé esa ansiedad de no saber a dónde ir para que no me afecte", expresó De Ritis a Polideportivo que se emite por Canal 12.

"Hace unos días no estoy entrenando en Peñarol, estoy entrenando en forma particular", manifestó el campeón de la Libertadores sub 20 de 2022 con Peñarol y el campeón del mundo sub 20 con Uruguay en 2023.

"Fue una decisión porque ya sabía que iba a salir de Peñarol", justificó.

Inés Guimaraens

Campeón de la Libertadores sub 20 de 2022

Fue ahí cuando De Ritis contó cómo se enteró de que Peñarol no iba a contar con él este año: "No hubo una comunicación oficial, pero el ayudante de Diego (Juan Verzeri) me dijo si ya tenía pensado si iba a salir a préstamo o qué iba a hacer; uno va viendo cómo se van manejando las cosas ahí adentro y por eso prefiero salir a buscar mi oportunidad".

El año pasado, De Ritis fue titular en el Sudamericano sub 20 donde Uruguay fue vicecampeón. Cuando volvió, jugó en Tercera con Juan Manuel Olivera de entrenador. Luego fue al Mundial de Argentina y al retornar disputó la Copa Libertadores sub 20 en Chile, donde Peñarol terminó cuarto sin poder defender el título histórico logrado en 2022.

El plan de Darío Rodríguez era darle una oportunidad para el segundo semestre de 2023. Lucas Hernández y Valentín Rodríguez habían tenido un discreto primer semestre con el aurinegro.

Sin embargo, De Ritis solo jugó 20' ante Sud América por Copa AUF Uruguay.

"Con la llegada de Diego (Sosa) uno se da cuenta de que va quedando relegado y luego en los amistosos no tuve oportunidad. Con esa comunicación (sobre la charla que tuvo con Juan Verzeri) me di cuenta que tenía que salir a buscar mi oportunidad", contó.

El 21 de enero, el lateral zurdo jugó 24 minutos contra Belgrano de Córdoba entrando por Diego Sosa.

EFE

Vicecampeón del Sudamericano sub 20 de 2023

El 28 de diciembre, Referí informó que Peñarol ya tenía decidido que De Ritis saliera a préstamo.

Es decir que antes de iniciar la pretemporada el 5 de enero, Diego Aguirre ya tenía definido que no iba a contar con él.

Según pudo saber Referí, Aguirre fue quien descartó a De Ritis para integrar el primer equipo del carbonero.

El 22 de diciembre, el DT había declarado: "Hoy la realidad es que no hay juveniles que estén muy cercanos a ser titulares, falta algún tiempito para eso. Es una de las cosas que también hay que mejorar. La responsabilidad no tendría que pasar por ellos. Tenemos que tener jugadores con la suficiente personalidad para afrontar una temporada que va a ser dura y difícil y donde habría que marcar un camino y lo deberán dar absolutamente todo".

Sin embargo, nadie del club se lo comunicó, según lo que dijo el jugador. El único que se le acercó fue Juan Verzeri.

De Ritis tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 por eso, Peñarol deberá definir qué hace con el jugador cuando lo ceda a préstamo