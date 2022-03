La frase de Lacalle Pou y lo que piensa uno de los productores que llevaron ovinos a la Torre Ejecutiva

“Que el presidente (Luis Lacalle Pou) haya reconocido públicamente, y en el Parlamento nada menos, que el gobierno tiene en el debe solucionar el tema de las jaurías es muy importante, ahora hace falta que el gobierno de una buena vez se ponga las pilas y haga algo, con reconocer el problema, que es un drama tremeno, no alcanza”, reflexionó Pedro Scremini, veterinario y productor ovejero.

Scremini, con el paso del tiempo, se fue transformando en el vocero de ganaderos de distinto porte y de todo el país que sufren perjuicios por ataques de perros, adversidad que es más que una pérdida de dinero, dado que hay un daño anímico que, aseguró, “solo lo entiende el que lo sufrió y seguro el gobernante no lo está entendiendo”.

Este miércoles el presidente de la República compareció ante la Asamblea General, integrada por la actual legislatura, para hacer un balance de su gestión de dos años de gobierno.

En un momento, luego de señalar varios logros relacionados con el sector agropecuario, admitió que pese al trabajo "importante" realizado a nivel del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) estaba en el debe solucionar los ataques de las jaurías a las majadas.

“Me parece muy bueno que el presidente reconozca algo que todos sabemos, algo en lo que no se ha hecho nada o que lo hecho es insuficiente, hace falta ocuparse de verdad”, dijo Scremini, quien fue uno de los productores que hace algunas semanas realizaron una manifestación del problema presentándose en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, con ovinos muertos y heridos.

Al otro día de la frase que dijo Lacalle Pou, este jueves, en las redes sociales los productores denunciaron nuevos ataques, en este caso en Treinta y Tres, Cerro Largo, Flores y Tacuarembó.

Ovinos muertos esta semana tras un ataque en Cerro de las Cuentas, Cerro Largo.

Cordera comprada en la Expo Nacional de San José, muerta por un ataque en Treinta y Tres, esta semana.

Solo por considerar otro de los casos recientes, el fin de semana un productor de Canelones perdió al menos 20 ovejas y tiene decenas de ovinos más heridos por el ataque de cinco perros.

Mensajes a Mattos, Maldonado y Del Campo

Scremini recordó a El Observador que recientemente envió a tres jerarcas un video donde Norberto Pereira, el productor de Canelones que el fin de semana pasado sufrió el ataque de una jauría, aparece llorando al ver el desastre causado en su predio.

Se lo envió al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Fernando Mattos; a la directora general del MGAP, Fernanda Maldoando; y a la presidenta del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Marcia del Campo.

“Les mandé el video y les puse como mensaje ‘Una vergüenza’; nunca antes les había mandado nada de nada”, contó.

Ese video que Scremini envió fue expuesto en Twitter por el periodista Marcelo Umpierrez.

También les envió a los tres la copia de una nota que le hicieron a Maldonado en el diario El País y en ese caso el comentario con el que acompañó el envío tuvo una palabra: “Lamentable”. En la nota, dijo, "se habla como siempre de apuestas” a solucionar el tema, "cuando la realidad es que todo empeora".

“Estaba muy caliente con lo que le pasó a Norberto Pereira, el productor de Canelones; los conozco a los tres, sé que saben bien clarito qué es lo que hay que hacer, por lo tanto si no se hace es porque hay una línea desde más arriba de que no se haga, otra no queda porque los conozco y sé que saben el dolor que todo esto genera”, indicó.

Sobre qué debería hacerse, respondió: “El presidente (Lacalle Pou), que es un presidente que supongo sabe de estos temas, debería bajar una línea muy clara, estoy seguro que Mattos, Maldonado, Del Campo saben qué hacer para empezar a arreglar esto y si tienen la indicación lo harán y dejarán de actuar políticamente, que es lo que están haciendo por un tema de disciplina”.

Por último, Scremini admitió que hay temas mucho más importantes para el país en la agenda, “pero para el sector productivo que tanto les aporte esto es gravísimo, una pésima imagen para un país productor de carne y lana, es una tragedia y es impostergable que gobierno y oposición tengan la altura suficiente para dejar de lado intereses y actuar”.

Scremini recibe denuncias de ataques de puerros a majadas prácticamente todos los días.

Sobre las soluciones, señaló la necesidad de la construcción masiva de albergues en todo el país, “con la inversión que sea necesaria”, donde instalar perros sueltos capturados; un esfuerzo para comenzar a identificar a los perros, “que se puede hacer rápido si se toma la decisión”; que haya equipos de dos o tres funcionarios de las intendencias entrenados, que levanten los perros de la vía pública y llegado el caso podrían fiscalizar si tal o cual perro tiene chip, con el esquema actual de castraciones en una población canina desbordada nunca se va a alcanzar el objetivo, se gastan recuersos y tiempo para nada; que se apliquen "multas pesadas” al dueño de un perro que no esté en las condiciones adecuadas; y avanzar en la castración para ir hacia una población mucho menos numerosa, algo que sí llevará algunos años, “pero hay que empezar de verdad”.