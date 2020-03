La frase de Salinas sobre la muerte "como un fenómeno que es parte de la vida"

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, participó de la mayoría de las conferencias de prensa diarias del gobierno desde la declaración de la emergencia sanitaria el viernes 13 ante la propagación del coronavirus covid-19. Aunque los últimos días se encargaba de actualizar la cantidad de casos positivos, los test realizados y el estado de los pacientes, respondiendo de forma escueta a las preguntas de los periodistas, el lunes durante su participación profundizó en algunos conceptos sobre las enfermedades respiratorias, su prevención, y también dijo una frase sobre cómo enfrentar la muerte.

Cuando se refirió a las precauciones que toma Uruguay para "que no ocurra lo mismo" que en otros países en cuanto a la cifra de contagios y de muertes, el ministro explicó que normalmente en el año "hay de 1.200 a 1.500 muertes por infección respiratoria aguda grave". Y agregó: "La muerte es un fenómeno que es parte de la vida, es el final de la vida. No nos tenemos que dejar llevar por la pasión y debemos ser firmes, solidarios pero sobre todo proactivos".

En línea con un pedido de "hacer lo que debemos hacer", el jerarca recalcó como necesaria "la prevención, el buen lavado de manos, (y) el aislamiento social voluntario sin llegar a decretar nuevas medidas"

Luego, sin especificar, se refirió a la situación de otros países "con 50 millones de habitantes" que en proporción tienen menos casos confirmados de coronavirus covid-19 que Uruguay.

"Se les rompió el aparato", dijo en referencia a la baja capacidad de procesar test en laboratorios. En Uruguay, hacia fines de esta semana se realizarán cerca de 900 test, señaló a continuación. Luego volvió a mencionar que hay que "tomar a la muerte como parte de la vida, saber que hay muertes por infecciones respiratorias graves y apelar a la sensatez".

Durante este martes, Salinas fue tendencia en Twitter a raíz de su frase, que tuvo varias interpretaciones.

Por otra parte, consultado sobre la evaluación de la dispersión que ha tenido el virus en el país, compartió un consejo de su esposa para "no irse por la tangente".

"Necesitamos contención a las normas, agradecemos a la Intendencia de Montevideo, al intendente y al ministro del Interior... No me quiero ir por la tangente porque dice mi señora que me voy por las laterales", ya que en esa oportunidad no empezó respondiendo directamente a la pregunta.

En concreto, Salinas explicó que el 90% de los casos están concentrados en el área metropolitana -Montevideo y Canelones-, por lo que la situación "está bajo control y seguimiento epidemiológico férreo", apuntó.

Por otra parte, señaló que la el virus circula en la población, y eso significa que "no se necesita la confirmación sobre el contacto con un paciente con Covid-19 o que haya procedido del exterior".

Cruce de doctores

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, suele dar lugar a los ministros para que respondan cuestiones vinculadas a su área de trabajo. El lunes, Delgado y Salinas fueron consultados sobre una frase que repiten en los últimos días: "estas semanas son claves" en lo que refiere al avance del virus.

Delgado comenzó a explicar que se tienen en cuenta la tasa y curvas de morbilidad (cantidad de personas que se enferma en un lugar y período de tiempo determinado sobre el total de la población), y por eso se considera que las siguientes dos semanas son importantes para entender cuándo se llegará al pico de contagios y cómo evoluciona en el país . "Basándose en lo que pasó en otros países es que lo decimos", sostuvo.

Y antes de continuar, le dio paso a Salinas. "Está el ministro de Salud, está bueno que conteste él". Salinas, que es neurólogo, lo miró y le respondió con una sonrisa: "gracias doctor Delgado, colega". Delgado es médico veterinario.