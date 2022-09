La guerra sigue incidiendo y vuelve a fortalecer el precio del trigo

Rusia avanza en el intento de anexar un 15% del territorio de Ucrania, convoca a 300 mil reservistas y amenaza nuevamente con el uso de armas nucleares. Mientras, en Occidente las tasas de interés suben para frenar la inflación, al costo de frenar la economía.

En esa turbulencia, el mercado de granos mantiene una firmeza derivada de las dudas sobre la oferta disponible.

En particular en esta semana el trigo marcó máximos en dos meses y la posición diciembre, que sirve como referencia para el precio de la cebada en Uruguay, cruzó los US$ 330 por tonelada, lo que permite cerrar kilos a precios atractivos.

Juan Samuelle

Cosecha de trigo.

Un problema para ello es la creciente incertidumbre sobre el volumen de la cosecha uruguaya, que tiene el agua justa luego de un setiembre seco y con pocas lluvias en el horizonte.

Las condiciones más frías de lo normal ayudan a que el factor sequía no sea por ahora tan grave, pero el riesgo es gradualmente creciente.

En Argentina ya se habla de pérdidas importantes en trigo, que se agrega a la incertidumbre bélica.

Ya es época de siembra de cultivos de invierno en Ucrania y parece quedar claro que será otra zafra con menos oferta de la normal en el país invadido.

La estabilidad de precios interesantes en la agricultura suma otro factor importante. Se acerca la fecha de siembra de la soja y con una caída dramática del precio del ganado es factible que la agricultura aumente el área más de lo que estaba previsto.

EO

Con la soja de la próxima cosecha ubicada en US$ 520 por tonelada y la cebada arriba de US$ 300 en algunos de los contratos, la perspectiva de un precio cercano a US$ 300 por el trigo de la próxima cosecha, la caída del novillo gordo por debajo de US$ 4 por kilo luego de haber estado a US$ 5,50 y sin una perspectiva clara de donde puede estar el nuevo precio de equilibrio, se revaloriza a la faz agrícola de las rotaciones.

Mientras lo tradicional ha sido que los precios agrícolas sean más volátiles que los ganaderos, en estos últimos dos meses esa lógica se ha invertido y los granos se sostienen más estables, contenidos en su lógica alcista por la cosecha de Estados Unidos que está en sus comienzos y cobrará ritmo la semana próxima.

Con los silos más cargados aun cuando la cosecha estadounidense no es buena, el mercado empezará a mirar cuánto daño por sequía causa la sequía en la zafra del Mercosur.