La historia del alcalde acusado de violar a una mujer de 80 años: buscan imputarlo este jueves

No quería contárselo a nadie, pero tampoco aguantaba más ahí. Juntó sus pocas pertenencias, se tomó un ómnibus y caminó tres kilómetros –con 80 años– rumbo a la casa de una hija. La mujer no entendía por qué la visita de su madre se extendía tanto, hasta que en una conversación con su nieta, rompió en llanto y lo contó: el candidato a alcalde del pueblo la había violado. Esta sucesión de hechos fue los que la jubilada relató ante la Fiscalía, dijo su abogado, Gustavo Silvera, a El Observador. Este jueves la Justicia de Cerro Largo deberá definir si imputa o no a Humberto Allende, alcalde en ejercicio de Cerro de las Cuentas, por el hecho presuntamente cometido en 2020.

De acuerdo al relato del abogado de la mujer esto ocurrió en la víspera de la campaña de las elecciones municipales. El hombre, que ya le había mandado mensajes sugerentes y paseaba por el frente de la casa de la mujer ofreciéndole leña. En una oportunidad, incluso, le ofreció una canasta del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que la señora rechazó excusándose en que ella tenía su jubilación y esa canasta debía ser entregada a gente con otras necesidades. "Un día le golpeó la puerta y entró. Ese día la agarró de los brazos y la llevó rumbo al cuarto. La manoseó, la tiró en la cama y la violó", contó el abogado. El caso inicialmente fue informado por el medio local La Voz de Melo.

"Ella, después de los hechos, estuvo unos días en Cerro de las Cuentas y empezó a sentirse mal, a no querer estar en la casa, a no poder dormir en la cama. Dormía sentada. No sabía para dónde arrancar pero le daba vergüenza contar lo que le habían hecho", continuó. A partir de eso es que emprendió camino hacia otro pueblo de Cerro Largo donde residen sus hijas y que a partir de lo sucedido, se radicó allá.

Cerca de 15 días después confió lo sucedido a su nieta. "Se quebró porque no podía más", consideró el patrocinante. Posteriormente hicieron la denuncia correspondiente, pero lamentan que haya pasado tanto tiempo, dado que de esta manera se perdieron las pruebas biológicas que pudieran existir. Según el abogado, se le hicieron pericias psicológicas y psiquiátricas que indican que la mujer está orientada en tiempo y espacio aunque padece un "marcado síndrome de estrés postraumático". "No sale de la casa de las hijas a ver a nadie", afirmó.

Señaló además que el alcalde declaró en Fiscalía que el hecho no ocurrió. El alcalde Allende, en tanto, dijo a El Observador que ni él ni su abogado darán declaraciones hasta después del juicio.

"A lo largo de la carrera uno habla con un montón de gente. Hay unos que dicen la verdad y otros no. Si vos escuchás a esta señora, no tiene ningún motivo para mentir, está muerta de vergüenza, le trastornó la vida. Tuvo que dejar su casa, a la que nunca más volvió. Está viviendo incómoda, porque se siente agregada en la casa de las hijas, pero no se anima a volver", aseguró.

La fiscal que lidera el caso, Leticia Siqueira, se encuentra investigando la megacausa de contrabando de vehículos por la que también buscará formalizar a involucrados este jueves. A raíz de eso, fuentes de la causa señalaron que existe la posibilidad de que la representante del Ministerio Público pida la postergación de la audiencia por el caso de Allende. En el caso de contrabando, al tener detenidos, la fiscal debe imputarlos en el plazo de 48 horas (así lo establece la Constitución), no así al alcalde que actualmente se encuentra en libertad.

Allende, el caudillo blanco de un pueblo chico

Estas elecciones pasadas fueron la primera vez que en Cerro de las Cuentas se votó alcalde. El municipio tiene aproximadamente 300 habitantes.

Comenzó en la actividad política hace más de 15 años en el sector del senador Sergio Botana. Previo a ser alcalde tuvo camiones y trabajaba con ellos, y se convirtió en una de las personas más solventes del municipio. Los concejales opositores han hecho pedidos de informe para conocer la administración de gastos porque entienden que hay una política clientelista en el municipio.

Botana: "Me parece extrañísimo"

El intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, manifestó días atrás en rueda de prensa: "Vamos a esperar que la Justicia se expida. No es un cargo de confianza, es un cargo electivo (…) Vamos a ver cómo sigue el transcurso de la situación judicial, creo que lo mejor siempre es eso (…) Hasta no tener concretamente lo que la Justicia dice, no podemos juzgar a nadie. La Justicia es la que juzga y posteriormente a nivel partidario y personal se pueden tomar medidas". Consultado sobre si veía intenciones políticas detrás de la denuncia, respondió: "En política todo circula (…) Pero espero que no. Quiero no creer que hay un involucramiento político".

Por su parte, Botana dijo a El Observador que cuando surgió el caso preguntó "si tenía algún asidero la acusación", pero se le contestó que "siempre tuvo buena conducta". "Incluso salió encabezando delegaciones de gurisas jóvenes y nunca hubo un solo problema. Por lo que me parece extrañísimo", expresó.

Al preguntarle qué harían si este jueves el alcalde resultara imputado, replicó: "Si nosotros supiéramos que hubo una conducta de ese tipo obviamente tomaríamos medidas".

Botana señaló que lo conoció en la militancia política y siempre fue un hombre "activo, colaborador, con actividades en el pueblo, también salía con delegaciones". "Si fuera una persona que tuviera algún tipo de problema no lo votaría nadie", argumentó.