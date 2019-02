La idea de Rocco en Progreso: volver a una copa internacional

Leonel Rocco volvió al club que lo vio nacer, Progreso, con el que además fue campeón uruguayo en 1989 y jugó la Copa Libertadores de América en 1990. Ahora regresa como técnico, con una gran responsabilidad, pero con la idea de devolver 30 años después al club a una copa internacional.

Además, en su cuerpo técnico además de Jorge “Turco” Aude y del preparador físico campeón del Clausura 2016 con Plaza Colonia, Pablo Gracia, también se encuentra su hijo Leonel.

Se le fueron 19 jugadores, pero acepta con gusto este desafío.

“Estoy muy conforme. No es fácil porque se nos fueron 19 jugadores y hay que armar todo de nuevo, pero los directivos nos apoyaron de forma excelente. Armamos un nuevo grupo y estamos muy contentos”, expresó Rocco a Referí.

Según explica, “es un equipo corto de número con muchos jugadores jóvenes”, pero busca “la calidad de nombres al plantel”. También hay futbolisas maduros que tienen trayecto, una mezcla de experiencia y juventud.

Pero Rocco puso la vara alta de entrada, desde la primera reunión con la directiva.

“Lo primero que le dije fue que el mío era un doble desafío y compromiso como profesional. Porque esta es mi casa, es donde me inicié en formativas, salimos campeones uruguayos, jugamos la Copa Libertadores y hay mucha gente de aquella época y también mucha gente joven en la hinchada ahora. Es un compromiso extra y lo asumo como tal poniendo todo de mí para tratar de conseguir el objetivo”, agregó.

Entonces le dijo a los dirigentes que el primer objetivo era “ir a una copa internacional después de 30 años que yo la jugué porque Progreso no entró nunca más a una copa”.

Rocco se tiene mucha fe y por eso “el objetivo es dar un paso más. El año pasado estuvo cerca de llegar a una copa y hay que dar ese paso, no hay vuelta. Vamos a pelear y trabajar para eso”.

Un estilo moderno

Rocco tiene poca experiencia como técnico. Dirigió algún tiempo a Plaza, pero en ese caso, no pudo armar el plantel como ahora.

Dice que su estilo de juego es “bastante moderno en el sentido de la velocidad, no tanta tenencia de balón que no termine en nada, solo por tenerla. Me gusta más la dinámica, un equipo corto, agresivo en cuanto a la marca, solidario, que trabajen todos, y a la hora de tener el balón y recuperar, que sea un equipo veloz, incisivo, con gente que llegue. Esa es mi idea que recién la puedo plasmar ahora porque en Plaza no pude porque se me fueron 13 jugadores campeones y nunca pude armar un equipo porque no se pudo contratar. Ahora va a ser la primera vez que voy a poder mostrar lo que me gusta de un equipo”.

Está contento porque pudo “traer a los jugadores que quería para el sistema que pretendo y eso es una ventaja, armar el equipo a mi manera. Es muy positivo”.

El hecho de trabajar con su hijo le da orgullo. Se encarga de las filmaciones y edición de videos.

“Es una satisfacción muy grande trabajar con él. Siempre le gustó el fútbol y por más que se recibió en Gastronomía, ahora me da una gran mano con las filmaciones que veo tranquilo en casa para analizar, recortar jugadas y así se las mando a los jugadores por Whatsapp. Hoy hay que estar en todo eso y por eso es un trabajo muy importante. Antes no tenías esas posibilidades”, explicó.

Progreso se armó de a poco y su técnico apunta no solo a salvarse del descenso: quiere ir a una copa.

Altas (13)

Nicola Pérez (River Plate)

Mauro Picerno (Fénix)

Gonzalo Andrada (Fénix)

Agustín Navarro (Danubio)

Gustavo Alles (Rentistas)

Esteban González (Cerro Largo)

Emanuel Gularte (Wanderers)

Nahuel Suárez (Atenas de San Carlos)

Rafael Melo (Nacional)

Mathías Riquero (Deportes Temuco, Chile)

Alexander Rosso (César Vallejo, Perú)

Facundo Moreira (Caracas, Venezuela)

Juan Martín Gonella (Deportivo Maldonado)

Bajas (19)

Steve Makuka

Joaquín Gottesman

Leandro Onetto

Sebastián Fuentes

Carlos Techera

Gonzalo Montes

Santiago Silva

Gastón Colmán

Ignacio Lemmo

Facundo Labandeira

Danilo Cócaro

Julio Mozzo

Nicolás Freitas

Juan Delgado

Sergio Pérez

Diego Caraballo

Carlos Cuello

Fabricio Santos

Diego Viera

LOS AMISTOSOS JUGADOS HASTA AHORA

Progreso 1-Danubio 2

Progreso 3-Plaza Colonia 1

Progreso 2-Fénix 2

Progreso 2-Liverpool 1

Progreso 1-Wanderers 0

Progrerso 0-Racing 5

Progreso 0-River Plate 0

Progreso 2-Boston River 1