La increíble historia de Sheriff, el equipo sin país que le ganó a Real Madrid en el Bernabéu

Sheriff dio la nota de la jornada del martes en la Liga de Campeones al ganarle 2-1 de visitante en el Estadio Santiago Bernabéu por la Liga de Campeones.

El club que era la cenicienta del grupo que comparte junto a Internazionale de Milán de Italia y Shakhtar Donetsk de Ucrania, ganó sus dos encuentros -el primero, ante este rival- y comanda las posiciones.

Pero, ¿cómo surgió este club? ¿Por qué no tiene país?

Se trata de un club que nació a través de una compañía que lleva el mismo nombre y que logró formar el monopolio empresarial Transnistria, además que se le ha señalado por participar activamente en la política de este estado que lleva ese nombre y que tiene una población de 520 mil habitantes, pero que no es reconocido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como país.

La empresa, Sheriff Ltd., fue constituida en 1990 por dos exagentes de la KGB, la principal agencia de seguridad e inteligencia de la Unión Soviética, entre 1957 y 1991.

La URSS se dividió en 15 países y cuatro estados no reconocidos, uno de ellos Transnistria, de donde es oriundo el club.

La citada compañía comenzó con estaciones de servicio y fue expandiéndose hasta hacerse de supermercados, concesionarias de autos de lujo, un canal de televisión, una editorial, una agencia de publicidad, una constructora, una red de telefonía móvil, fábricas de pan y dos fábricas de licores.

Siete años después de la constitución del Sheriff Ltd, nació el Sheriff FC, que un año después de su fundación logró el ascenso a la máxima categoría del futbol de Moldavia, fútbol que dominó ganando 10 campeonatos de manera consecutiva del 2001 al 2010.

Transnistria se independizó de Moldavia luego de una guerra civil ya que sus habitantes querían permanecer bajo dominio soviético tras el derrumbe de la URSS.

El plantel está formado por jugadores de Serbia, Grecia, Moldavia, Luxemburgo, Trinidad y Tobago, Bosnia, Macedonia, Malí, Malaui, Guinea, Ghana, Uzbekistán y también cuenta con dos colombianos, dos brasileños y un peruano.

El fútbol, además, no es el deporte más popular del país. La lucha grecorromana y la halterofilia son los que llevan más gente.

Ahora, Sheriff está haciendo historia en la Liga de Campeones y espera seguir por ese camino.

