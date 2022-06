La insólita pregunta sobre la Reina Isabel que tuvo que responder Lionel Scaloni

El entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni debió responder una pregunta exótica en la conferencia de prensa previa a la Finalissima que se jugará este miércoles a la hora 15.45 entre Italia, campeón de Europa, y Argentina, campeón de América en un torneo intercontinental denominado como Finalissima.

En medio de la conferencia, un periodista español le soltó esta pregunta a Scaloni: "Esta semana se cumplen 70 años de la reina de Inglaterra como consorte y como reina de Inglaterra. Con todo el respeto del mundo y siendo muy consciente de las diferencias históricas que existen entre Argentina y Reino Unido, en este caso, ¿te gustaría mandarle algún tipo de mensaje de felicitación o de celebración a la reina de Inglaterra?"

Después de poner una cara de perplejidad, con mucha cancha, Scaloni accedió a responder: "Claro que sí, ¿por qué no? Felicitaciones, no sabía lo que me dices, esto es fútbol esto. Lógicamente la felicito. ¿Setenta años? Perfecto, la felicito desde acá desde el lugar que me toca".