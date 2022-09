La Justicia decretó el cierre preventivo de Transhotel, y la empresa tiene diez días para presentar descargos

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo decretó la clausura preventiva de la agencia de viajes Transhotel este jueves, luego de varias semanas en las que cientos de personas denunciaron no haber recibido los servicios de viajes, hotelerías y espectáculos que habían pagado a la empresa, informó Subrayado y confirmaron fuentes del Ministerio de Turismo a El Observador.

Según la resolución judicial, firmada por el juez Pablo Gandini y a la que accedió El Observador, la clausura se sustentó en la solicitud de cierre de la empresa del Ministerio de Turismo por "la cantidad de incumplimientos denunciados", presentada el 1° de setiembre, y por "agregadas numerosas denuncias" presentes en las fojas del caso "que pueden afectar los derechos de los turistas".

Según el documento, el Ministerio de Turismo fundamentó que la situación de Transhotel puede alterar "la solidez del mercado o el prestigio del país como destino" e indicaron que mantener a la agencia abierta "puede incrementar innecesariamente los daños".

Desde este jueves Transhotel tiene diez días para presentar sus descargos ante la Justicia. Concluido este plazo, el Poder Judicial definirá si mantiene el cierre de la compañía como definitivo, o si levanta la medida.

En el Ministerio de Turismo aguardan por el final del plazo para saber si deberán hacer efectiva la garantía de US$ 185 mil que Transhotel depositó para cubrir pérdidas de este tipo.

Fuentes de la cartera indicaron que si la agencia de viajes no presenta "soluciones" en el plazo estipulado, comenzarán con el cálculo de las pérdidas totales que generó la empresa y repartirán la garantía en un "prorrateo" entre los damnificados.

Desde el ministerio son conscientes de que los US$ 185 mil no cubrirán las pérdidas totales de las cerca de 400 denuncias a Transhotel que llegaron a Turismo. Los afectados hicieron una estimación inicial de US$ 240 mil en daños ocasionados por la agencia a 132 denunciantes, pero aclararon que estos números no alcanzan "ni a la mitad de los damnificados".

Los casos incluyen paquetes de viajes para personas, familias y grupos, como también servicios de hotelería, paquetes para espectáculos, e incluso viajes para la Copa del Mundo de Qatar 2022, que se disputará entre noviembre y diciembre. Al menos cinco periodistas deportivos habían comprado su viaje a través de la empresa, uno de ellos pagó alrededor de US$ 3 mil, como informó El Observador.

Sin novedades del dueño

Hasta este viernes en la secretaría de Estado no han vuelto a tener novedades de Radamés Montero, dueño de Transhotel. A los pocos días de que la situación tomara estado público, a mediados de agosto, Montero conversó con el ministro de Turismo, Tabaré Viera.

Viera detalló a El Observador que en su única comunicación con Montero vio que "lloró" y "estaba mal" por la situación, y le aseguró que no era un estafador. Además, afirmó que la empresa no dejó de funcionar, sino que cerró sus puertas por "escenas de mucha violencia" que se vivieron en sus instalaciones antes de que la situación tomara estado público. "Entró gente muy enojada", agregó Viera.

El lunes 29 de agosto Montero denunció la pérdida de su chequera en la Seccional 4° de Montevideo, y la Fiscalía de Flagrancia pidió que fije domicilio y entregue un número de teléfono para contactarse. Algunos de los denunciantes afirmaron que la empresa intentó devolver parte del dinero de los viajes frustrados con cheques, que luego resultaron sin fondo. Ni Interior ni Fiscalía confirmaron que exista una conexión entre esta situación y la pérdida de la libreta de Montero.