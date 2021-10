La Liga Uruguaya de Básquetbol arranca este lunes: mirá los planteles y horarios de la primera fecha

Comienza este lunes la disputa de la 19ª edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol en la que Biguá sale a defender su título, en la que retorna Pablo López a la conducción técnica y en la que Aguada parte como firme candidato por la composición de su plantel.

Biguá mantuvo a sus fichas nacionales tras ser campeón de la Liga 2021 que tuvo una edición abreviada producto de la pandemia de coronavirus que estiró hasta febrero de 2021 el desenlace de la Liga 2019-2020. También sigue quien fue el mejor jugador del torneo, el estadounidense Donald Sims.

En lugar de Victor Rudd, quien volverá cuando termine su temporada en Puerto Rico, estará un conocido de la casa: Anthony Johnson. El cambio sustancial se dio con la llegada de João Vitor França, pívot brasileño de 2,15 metros y 22 años, por el experimentado Hatila Passos.

El entrenador será Diego Cal, ex Capitol, en lugar del argentino Hernán Laginestra.

Eliminado sorpresivamente en 2021 por Capitol en cuartos de final, Aguada vuelve a salir al ruedo con la chapa da favorito para intentar recuperar el título que logró en 2018-2019 con Miguel Volcan como entrenador y 2019-2020 de la mano del argentino Adrián Capelli.

Así como Biguá logró en el torneo pasado repatriar a Santiago "Pepo" Vidal y edificar desde ahí su campeonato, Aguada hizo una gran apuesta por Mathías Calfani quien retorna a Uruguay tras jugar dos temporadas en Japón.

El rojiverde, que el año próximo cumplirá 100 años, mantuvo a Federico Bavosi, Leandro García Morales, Federico Pereiras y Sebastián Izaguirre pero prescindió de Mateo Sarni para sumar a Calfani. En materia de extranjeros hizo una renovación total: ya no estarán Dwayne Davis, Al Thornton ni Lee Roberts y en su lugar llegaron el alero argentino Marcos Mata, el base estadounidense Tyreek Duren y el pívot de esa misma nacionalidad, Jarvis Varnado, quien fue contratado luego de que se cayera la llegada del británico Prince Ibeh, defensor de la selección de Ruanda.

El entrenador será el venezolano de padres uruguayos Daniel Seoane, exayudante técnico del argentino Néstor "Che" García.

La Liga 2021-2022 tiene un condimento muy especial: el retorno a la conducción técnica de Pablo López, luego de terminar un largo y exitoso ciclo con Malvín, al que llevó a ganar cinco ligas (récord). Tras perder en cuartos de final de la Liga 2019-2020 contra Urunday Universitario, Malvín y López separaron sus caminos y el DT retorna como entrenador de Peñarol en lugar de Edgardo Kogan.

Diego Battiste

Pablo López, un retorno importante

Peñarol perdió a Gustavo "Panchi" Barrera que se fue a Defensor Sporting y además sufrió el retiro de Nicolás Mazzarino. Se reforzó con Martín Aguilera y Diego Soarez y en materia de extranjeros apostó por el ex Aguada Lee Roberts. No pudo volver a contar con el portorriqueño David Huertas y contrató al ex NBA DeAndre Liggins, alero.

Nacional, finalista de la última temporada y semifinalista de los anteriores tres torneos, perdió a tres jugadores importantes: Carlos Cabezas volvió a España y se retiró, Marcel Souberbielle se rompió los ligamentos en plena definición de la Liga 2021 y Esteban Batista se fue a Hebraica Macabi. El equipo apostó por Mauro Zubiaurre y Emiliano Bastón y sus posibilidades dependerán mucho de la química de equipo que logre Leonardo Zylbersztein, un entrenador que siempre juega a protagonista.

Paulo Petkoff, basketuruguay.uy

Batista ya jugó en Hebraica Macabi en los playoffs de la temporada 2019-2020

Macabi será dirigido por el ex Trouville Germán Fernández y también se reforzó con Miguel Barriola.

Olimpia, en la cuarta temporada con Gerardo Jauri como entrenador, será sin dudas otro de los animadores de un torneo que tendrá a dos debutantes: Olivol Mundial y Urupán.

Goes armó un plantel muy interesante al mantener a los hermanos Martín y Joaquín Osimani y a Fernando Martínez sumando a dos de los sub 23 que pueden tener más protagonismo: Nahuel Lemos e Ignacio Xavier. También se quedó el argentino Franco Giorgetti y se sumó el venezolano Néstor Colmenares, gran figura del Trouville vicecampeón en 2015. El misionero contará con el otro DT extranjero, el argentino Guillermo Narvarte, por segunda temporada consecutiva.

El otro que tiene a un sub 23 que será protagonista es Malvín con Nicola Pomoli. El equipo de Federico Camiña tiene como primer objetivo meterse entre los ocho primeros y luego intentar el paso a semis, como Defensor Sporting.

Si de juventud se trata, Trouville sigue con sus jugadores de la casa apostando por repetir su notable temporada 2019-2020 (finalista). Marcelo Signorelli será el entrenador en su vuelta a las canchas tras ser cesado en la selección de Uruguay en la recta final de las Eliminatorias para el Mundial de China 2019.

Marcelo Signorelli dirigirá a Trouville

Estos son, club por club, todos los protagonistas que tendrá el certamen.

Aguada

Leonardo Carreño

Leandro García Morales y Aguada van por la revancha

Fichas mayores: Federico Bavosi, Federico Pereiras, Leandro García Morales, Mathías Calfani y Sebastián Izaguirre.

Fichas innominadas: Tyreek Duren (estadounidense), Marcos Mata (argentino), y Jarvis Varnado (estadounidense).

Entrenador: Daniel Seoane.

Biguá

Leonardo Carreño

Donald Sims, figura de Biguá marcado por Pierino Rusch

Fichas mayores: Santiago Vidal, Iván Loriente, Alex López, Diego Pena García y Martín Rojas.

Fichas innominadas: Donald Sims (estadounidense), João Vitor França (brasileño) y Anthony Jhonson (estadounidense, temporalmente por Victor Rudd).

Entrenador: Diego Cal.

Capitol

Leonardo Carreño

Davaunta Thomas jugó a gran nivel la Liga 2021

Fichas mayores: Martín Perdomo, Claudio Bascou, Demian Álvarez, Juan Wenzel y Nahuel Amicchetti.

Fichas innominadas: Davaunta Thomas (estadounidense), Paul Harrison (estadounidense) y Jhon Dickson (estadounidense).

Entrenador: Nicolás Arregui.

Defensor Sporting

Leonardo Carreño

Marcos Cabot, líder y figura de Defensor Sporting

Fichas mayores: Marcos Cabot, Gustavo Barrera, Alejandro Acosta, Gonzalo Álvarez y Fernando Verrone.

Fichas innominadas: Leonardo Lema (argentino), Ignacio Alessio (argentino) y Damián Tintorelli (argentino).

Entrenador: Álvaro Tito.

Goes

Leonardo Carreño

Fernando Martínez, una temporada más en Goes

Fichas mayores: Joaquín Osimani, Martín Osimani, Fernando Martínez y Mauricio Arregui.

Fichas innominadas: Franco Giorgetti (argentino), Jonathan Ocasio (estadounidense) y Néstor Colmenares (venezolano).

Entrenador: Guillermo Narvarte (argentino).

Hebraica Macabi

Leonardo Carreño

Gastón Semiglia, el gatillo de Macabi

Fichas mayores: Juan Andrés Galletto, Facundo Terra, Miguel Barriola, Gastón Semiglia y Esteban Batista.

Fichas innominadas: Gokul Natesan (estadounidense), Gerard Devaughn (estadounidense) y Billy White (estadounidense).

Entrenador: Germán Fernández.

Malvín

Kiril Wachsmann, estandarte de Malvín

Fichas mayores: Juan Santiso, Federico Haller, Fausto Pomoli y Kiril Wachsmann.

Fichas innominadas: Emmitt Holt (estadounidense), Josh Wise (estadounidense) y Anthony Hilliard (estadounidense).

Entrenador: Federico Camiña.

Nacional

Diego Martínez

Santiago Moglia, triples asegurados para Nacional

Fichas mayores: Miguel Romero, Santiago Moglia, Mauro Zubiaurre, Emiliano Bastón y Jonathan Sacco.

Fichas innominadas: Charles Hinkle (estadounidense), Quincy Miller (estadounidense) y Johndre Jefferson (estadounidense), .

Entrenador: Leonardo Zylbersztein.

Olimpia

Camilo dos Santos

Brian García, explosión y gol en Olimpia

Fichas mayores: Abel Agarbado, Juan Viana, Brian García, Nicolás Catalá y Pablo Macanskas.

Fichas innominadas: Iván Basualdo (argentino), Charlie Marquardt (estadounidense) y Marvin Phillips (estadounidense).

Entrenador: Gerardo Jauri.

Olivol Mundial

Fotos: Marcos Ferreira, basketuruguay.uy

Diego Álvarez, base de un histórico Olivol Mundial

Fichas mayores: Diego Álvarez, Santiago Wohlwend, Ángel Varela, Christian Pereira y Alfonso Arrillaga.

Fichas innominadas: Tony Danridge (estadounidense), Justin Pierce (estadounidense) y Pedro Ianguas (brasileño llegó en lugar de Torin Washington, estadounidense que dio positivo de covid-19.

Entrenador: Gonzalo Fernández.

Peñarol

Leonardo Carreño

Diego García, base de Peñarol

Fichas mayores: Diego García, Salvador Zanotta, Nicolás Borsellino, Martín Aguilera y Diego Soarez.

Fichas innominadas: DeAndre Liggins (estadounidense), Lee Roberts (estadounidense) y John Flowers (estadounidense).

Entrenador: Pablo López.

Trouville

Leonardo Carreño

Manuel Mayora la rompió en Trouville 2019-2020

Fichas mayores: Manuel Mayora, Federico Soto, Gonzalo Iglesias y Santiago Massa.

Fichas innominadas: Kenechukwu Chukwuka (sueco) y Cooner Toolson (estadounidense).

Entrenador: Marcelo Signorelli.

Urunday Universitario

Leonardo Carreño

Facundo Medina, goleador de Urunday Universitario

Fichas mayores: Germán Silvarrey, Agustín Da Costa, Andrés Dotti, Facundo Medina y Nicolás Delgado.

Fichas innominadas: Justin Jackson (estadounidense), Tanksley Efianayi (estadounidense) y Corbin Jackson (estadounidense).

Entrenador: Héctor Da Prá.

Urupán

Paulo Petkoff, basketuruguay.uy

Hernando Cáceres en Urupán

Fichas mayores: Mateo Sarni, Martín Trelles, Mateo Suárez, Hernando Cáceres y Sebastián Ottonello.

Fichas innominadas: Brandon Boggs (estadounidense), Antonio Bivins (estadounidense) y Zygimantas Riauka (lituano).

Entrenador: Esteban Yaquinta.

El arranque

La primera fecha del certamen se jugará entre lunes y martes en lo que también es la vuelta a las canchas y al régimen de localías para el básquetbol uruguayo, por primera vez desde marzo de 2020.

Biguá debutará con Urunday Universitario, Aguada con Malvín y Goes con Olimpia.

Lunes

Biguá-Urunday Universitario

Hora: 21:15

Cancha: Biguá

Peñarol-Hebraica y Macabi

Hora: 21:15

Cancha: Palacio Peñarol

Trouville-Nacional

Hora: 21:15

Cancha: Trouville

Olimpia-Goes

Hora: 21:15

Cancha: Olímpia

Martes

Urupán-Capitol

Hora: 21:15

Cancha: Urupán

Malvín-Aguada

Hora: 21:15

Cancha: Malvín

Defensor Sporting-Olivol Mundial

Hora: 21:15

Cancha: Welcome