La locomotora tiene nuevo maquinista

Las exportaciones totales de productos forestales en 2018 alcanzarán los US$ 2.250 millones, con un crecimiento de 33% en relación al año anterior y estableciendo un nuevo récord para el sector que se instala así por primera vez –y con buena distancia– en lo más alto del ranking, desplazando de ese sitial a otros motores clave en la economía nacional, como las carnes y los granos.

Tomando en cuenta lo exportado en los primeros nueve meses del año y las tendencias de precios y volúmenes, al cierre de 2018 el sector forestal en su conjunto habría realizado exportaciones por el monto señalado, según se indicó en el trabajo Evolución reciente y perspectivas del comercio exterior de productos forestales, elaborado por Darío Fuletti y Cecilia Petraglia, técnicos de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para el Anuario Opypa 2018.

En dicho anuario se establece, además, que esos US$ 2.250 millones son un pilar en el total de US$ 6.915 millones que en total se estima se obtendrán en 2018 por las exportaciones agroindustriales (las que superan levemente a los US$ 6.908 millones de 2017 y también son un récord, sustentado ello claramente en el progreso de los sectores forestal y cárnico).

Pedro Soust, director de la Dirección General Forestal (DGF) del MGAP, destacó a El Observador que “poco me preocupa el puesto en el que vamos, si es el primero, el segundo o el tercero”.

Añadió que “lo más importante es esta asociación que consolida a un sector organizado, tranquilo, responsable y respetuoso, un sector forestal ejemplar”.

Soust aludió, en ese concepto, a la presentación del Plan de Protección Contra Incendios 2018/2019, realizada en la sala Schwedt del ministerio, donde se difundieron acciones emprendidas en conjunto por actores de los sectores público y privado tendientes a promover la prevención y, llegado el caso, el combate de incendios forestales.

Pedro Soust, director forestal en el MGAP, dijo que ve al sector “muy firme, muy tranquilo”, en un año que “cierra muy bien”, con exportaciones que “se han dado sin problemas, de acuerdo a lo planificado”.

Tras remarcar que “siempre hemos dicho que este es un negocio a largo plazo, de un lento desarrollo, pero con un crecimiento sostenido”, se mostró satisfecho por ver “mercados más consolidados” y empresas “más tranquilas, a gusto, muy fuertes”.

El director forestal del MGAP, consultado sobre tendencias que indican que los buenos números de 2018 se reiterarán en 2019, respondió que “creemos que sí, estamos esperando un 2019 con mucho optimismo, siempre puede haber imponderables, pero lo planificado, lo que esperamos, es muy similar a lo que hemos tenido este año que fue un año con crecimiento”.

El mencionado informe de Opypa establece que en ese conjunto de US$ 2.250 millones la pulpa de celulosa representaría el 77%, alcanzando a US$ 1.739 millones y constituyendo el primer lugar en las exportaciones de productos de base agraria.

En el segundo lugar quedan las exportaciones del sector cárnico, con un total estimado de US$ 1.945 millones (y dentro de ellos con una incidencia mayúscula de las carnes vacunas, con US$ 1.618 millones).

Siempre con base en los datos de Opypa, atrás quedó, lejos y en un tercer escalón, el ingreso por exportaciones de los rubros agrícolas, afectados seriamente por la sequía que hubo a inicios de 2018 y que mermó notoriamente la producción en el rubro clave, la soja.

Los ingresos generados por las exportaciones totales del sector forestal no paran de crecer. Observando lo ocurrido en esta década, donde se ha dado el mayor crecimiento, avanzó de US$ 1.233 millones en 2010 a US$ 1.687 en 2017 que fue el último ejercicio ya completo, pasando a los US$ 2.250 estimados para 2018 y para 2019 se prevé otro crecimiento, aunque muy probablemente no tan pronunciado, dado que se estima será leve (a US$ 2.278 millones, un 1% más).

El contexto internacional se presenta muy favorable para el sector, con precios en niveles muy elevados, tanto en pulpa de celulosa como en madera sólida. Los precios de la pulpa se encuentran en niveles récord. La pulpa de fibra larga en Europa, principal referencia de precios del sector, alcanzó a US$ 1.230 por tonelada en setiembre de 2018. En China, el principal mercado de pulpa (con 35% de la demanda mundial) la celulosa alcanzó a US$ 875 por tonelada.

Los aumentos de precios en los principales mercados se reflejaron en los precios de exportación regionales. En Uruguay los aumentos se situaron en torno a 35% (en ambas variedades de pulpa). Por su parte, los precios de la madera en bruto y de los paneles también se encuentran en niveles muy elevados en Estados Unidos (uno de los principales mercados mundiales).

Celulosa, madera rolliza de pino y los que siguen

Como se indicó, en la lectura de cada uno de los rubros que componen el conjunto de lo generado desde el sector forestal, la pulpa de celulosa lidera con mucha distancia. Con las dos plantas (UPM y Montes del Planta) funcionando a capacidad completa, los volúmenes exportados de celulosa se mantuvieron prácticamente estables en 2018. Sin embargo, los precios de exportación mostraron un aumento muy importante, lo que derivó en una suba de las exportaciones de 34% interanual en los primeros nueve meses del año (31% estimado para todo 2018 contra 2017). China, Países Bajos e Italia, en ese orden, han sido los principales mercados considerando el último año con datos completos.

En segundo lugar aparece la corriente exportadora de madera rolliza de pino. Las colocaciones anuales llegarían a US$ 162 millones. En un mes “promedio” del último año y medio las colocaciones se ubicaron en torno de 175.000 toneladas mensuales a un precio promedio de US$ 80 por tonelada. Prácticamente la totalidad de las exportaciones se dirige a China. En este caso se estima un crecimiento en el ingreso de divisas de 83% comparando a 2018 con 2017.

Para el caso de los chips de eucalipto, se espera exportar este año por un total de US$ 96 millones, un 53% más que en 2017. Desde 2015 Portugal es el destino casi exclusivo de este producto.

Luego aparecen los siguientes rubros con sus ingresos estimados para todo 2018 y la variación porcentual en relación a lo logrado en 2017: tableros contrachapados US$ 76 millones (+20%); madera aserrada de coníferas US$ 63 millones (+36%); madera aserrada de no coníferas US$ 52 millones (+11%); rolos de eucalipto US$ 31 millones (+51)%; y papel y cartón US$ 30 millones (-1%).

Lo que ingresó

En 2018 las importaciones de productos del sector forestal mostrarían un aumento por segundo año consecutivo. En efecto, las compras al exterior totalizarían US$ 188 millones (+8,8%). El principal rubro de importación serían el papel y los productos de papel, con un total de US$ 153 millones (+5,6%). En cuanto a los productos de madera sólida, los más importantes serían los tableros, con US$ 27 millones (+24,2% respecto a 2017). Por su parte, las importaciones de madera aserrada se ubicarían en casi US$ 6 millones (+22,1%).