La NASA intentará explicar el fenómeno de los OVNI

La posibilidad de visitas extraterrestres a la Tierra se está tomando cada vez más en serio en Estados Unidos: la NASA anunció el lanzamiento de una investigación sobre objetos voladores no identificados (OVNI).

No hay evidencia de que estos fenómenos tengan un origen extraterrestre, subrayó la agencia espacial estadounidense, pero el tema no puede ser más importante, porque atañe tanto a la seguridad nacional como a la del tráfico aéreo.

Después de los organismos de inteligencia, el año pasado, la NASA ahora se ha lanzado a investigar la cuestión.

La agencia aeroespacial desea de paso desestigmatizar el tema. "Uno de los resultados de este estudio sería hacer entender a todos (…) que el proceso científico es válido para tratar todos los problemas, incluido este", dijo en una conferencia de prensa Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la NASA.

Señaló que él mismo decidió iniciar esta investigación, dirigida por eminentes científicos y expertos aeronáuticos.

Mientras que las sondas y los rovers de la NASA recorren zonas del sistema solar en busca de fósiles de microbios antiguos, y sus astrónomos buscan las llamadas "firmas tecnológicas" en planetas distantes detrás de signos de civilizaciones inteligentes, esta es la primera vez que la agencia investigará fenómenos inexplicables en los cielos de la Tierra.

Programados para comenzar a principios de otoño boreal, los trabajos deberían durar nueve meses y conducir a un informe que se hará público.

Tres serían sus objetivos: recopilar los datos que ya existen, determinar los que faltan y establecer cuál es la mejor manera de recopilarlos, y decidir con qué herramientas analizarlos en el futuro.

"Hoy tenemos una compilación muy limitada de estas observaciones", dijo David Spergel, astrofísico que encabezará este trabajo. "Ello dificulta sacar conclusiones", acotó.

Sin embargo, existen en realidad montañas de datos, según los expertos de la NASA, quienes aspiran a recopilarlos de gobiernos, empresas privadas, asociaciones o incluso individuos. El presupuesto otorgado para este estudio no excederá los 100.000 dólares.

En junio de 2021, servicios de inteligencia de Estados Unidos afirmaron en un informe que no había evidencia de la existencia de extraterrestres, al tiempo que reconocieron que decenas de fenómenos constatados por pilotos militares no podían explicarse.

Según el Pentágono, en los últimos 20 años se ha informado de un número cada vez mayor de objetos no identificados en el cielo. "No creo que nadie haya observado sistemáticamente objetos voladores no identificados en el pasado", dijo el jueves Daniel Evans, encargado de coordinar el estudio para la agencia espacial.

Pero "a lo largo de las décadas, la NASA ha respondido a los llamados a abordar algunos de los misterios más desconcertantes que conocemos, y esto no es diferente".

