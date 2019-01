La primera feria ganadera de Valdez y Cía en Ansina fue un “balazo”

“La feria fue un balazo. La verdad que anduvo volando”, fueron los comentarios que hizo Alejandro Nuñez, martillero de Valdez y Cía, una vez terminadas las ventas en Ansina.

La feria fue desarrollada en la tarde del pasado jueves 24 y alcanzó grandes resultados.

Según confesó Nuñez a El Observador contaron con la ayuda de la calidad de los ganados que estuvieron ofreciendo.

“Empezamos la feria con la vaca de invernada, habían algunos lotes de vacas flacas –que eran los menos– y se pagaron desde US$ 450 el bulto hasta vacas de US$ 570 a US$ 580. Muchos lotes de vacas carnudas cotizaron entre US$ 550 a US$ 600”, comentó.

La vaca gorda, en tanto, también fue muy bien valorada. Los terneros se vendieron ágilmente y muy bien.

“Mucha demanda, mucha gente buscando ganado y mucha gente interesada. Quedaron productores sin comprar, tanto por internet como en vivo y en directo. Nos manifestaron las necesidades de ganado que tenían y las categorías que querían comprar”, añadió el rematador.

La pieza de cría, la vaquillona y la ternera también se vendieron muy bien.

“La verdad que la feria fue un balazo. Nos quedamos muy satisfechos con la primera feria de Ansina”, declaró.

Los promedios